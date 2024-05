Splatoon 3 : La mise à jour 8.0.0 apporte une nouvelle saison et de nombreuses améliorations

Nouveautés de la saison Saison du soleil 2024

Nintendo vient de déployer la version 8.0.0 de Splatoon 3, apportant comme souvent bon nombre de nouveautés et d'améliorations. Cette mise à jour, aussitôt annoncée aussitôt publiée, marque le début de la saison Saison du soleil 2024 avec de nouveaux contenus, des ajustements de gameplay, et des corrections de bugs.À partir du 1er juin 2024, Splatoon 3 introduit la saison Saison du soleil 2024 avec un nouveau catalogue rempli de contenus originaux. Les joueurs peuvent s'attendre à :La mise à jour introduit deux nouvelles chansons qui joueront pendant les batailles, disponibles dès le début de la saison Saison des bourgeons 2024. Plusieurs nouvelles armes principales sont ajoutées et seront disponibles dans les magasins dès le début de la saison Saison du soleil 2024.Parmi ces nouveautés, on trouve :En plus de nouvelles armes, la mise à jour apporte des modifications aux terrains de plusieurs stages pour augmenter les options stratégiques et les routes vers le centre.La version 8.0.0 inclut également des ajustements pour plusieurs armes principales et spéciales :Les Splatfests voient l'introduction des conch shells, gagnés en remportant des batailles spéciales telles que les 10x Battles, 100x Battles et 333x Battles. De plus, une nouvelle XTRAWAVE triomphale peut maintenant se produire dans Salmon Run, où trois King Salmonids attaquent simultanément, offrant des récompenses triplées.De nombreuses corrections de bugs viennent améliorer l'expérience de jeu globale, notamment des problèmes de contrôle des joueurs, des erreurs d'affichage et des dysfonctionnements dans les modes de jeu.Cette mise à jour riche en contenus et ajustements promet de rééquilibrer toujours plus les parties de Splatoon 3 et d'offrir aux joueurs de nouvelles façons de s'amuser et de se challenger. Si vous êtes fan du jeu et recherchez de nouveaux coéquipiers, rendez-vous sur le canal #splatoon de notre serveur Discord Source : Nintendo