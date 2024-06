Corsairs - La Bataille des Caraïbes se dévoile dans une première bande-annonce et de nouveaux visuels

Corsairs - La Bataille des Caraïbes - Reveal Teaser FR Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un monde qui appelle à l’aventure : explorez les eaux des Caraïbes, visitez des villes portuaires animées et découvrez de sublimes îles exotiques.

Des batailles navales intenses : constituez une flotte puissante, avec pas moins de 12 navires différents (dont 1 spécial par faction) et affrontez d'autres vaisseaux ennemis dans des combats navals épiques. Employez 3 types de munitions aux effets uniques.

Une gestion remaniée : une mécanique de commerce améliorée invite le joueur à gérer intelligemment sa flotte et ses cités, et à défendre ses positions commerciales pour asseoir sa domination.

Un riche système de progression : gagnez des ressources en accomplissant des quêtes, battez vos ennemis et explorez de nouveaux territoires pour améliorer vos navires et renforcer votre équipage.

3 types de soldats : Tank, Gunner et Agile forment désormais la principale force de votre équipage.

Mode Campagne étoffé : ajout d’une toute nouvelle campagne Danoise, en plus des 4 originales remaniées (France, Angleterre, Espagne et Hollande).

Un remake bienvenu !

À sa sortie en 1999, Corsairs avait été bien accueilli par les joueurs et les critiques pour son gameplay immersif, son ambiance riche, et ses graphismes détaillés pour l'époque. Le jeu est souvent cité comme l'un des classiques du genre des jeux de stratégie navale, laissant une marque durable dans le monde des jeux vidéo de stratégie.



Il est encore apprécié par les fans de jeux de stratégie et de piraterie. Cette réédition modernisée, Corsairs - La Bataille des Caraïbes, visera à capturer l'essence du jeu original tout en introduisant des améliorations et des fonctionnalités modernes pour attirer une nouvelle génération de joueurs. 15 ans après, c'est loin d'être simple !

