Nintendo convoque ses actionnaires à sa prochaine assemblée générale le 27 juin 2024

Nintendo a officiellement annoncé la convocation de ses actionnaires pour la 84e assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 27 juin 2024 à 10 heures (heure locale au Japon) à l’Exhibition Hall 3 du Kyoto International Exhibition Hall “Miyako Messe”. Voici les points essentiels qui seront abordés et soumis au vote lors de cette assemblée.Le rapport d'activité, les états financiers consolidés pour l'exercice fiscal clos le 31 mars 2024, et les résultats des audits par le commissaire aux comptes et le comité d'audit et de surveillance des états financiers consolidés.Les états financiers non consolidés pour l'exercice fiscal clos le 31 mars 2024.Proposition n°1 : Distribution de surplusLa politique de la société est de réinvestir les bénéfices dans la recherche et le développement, les investissements en capital nécessaires à la croissance de l'entreprise, tout en maintenant une solidité financière. Pour l'exercice clos le 31 mars 2024, Nintendo propose un dividende de 131 yens par action ordinaire, portant le dividende annuel total à 211 yens par action.Proposition n°2 : Élection de huit directeurs (hors membres du comité d'audit et de surveillance)Six directeurs actuels, dont le président Shuntaro Furukawa et le célèbre créateur Shigeru Miyamoto, voient leur mandat arriver à terme. Huit directeurs, incluant deux nouveaux candidats, seront proposés pour renforcer la structure de gestion :Proposition n°3 : Élection de cinq directeurs qui sont membres du comité d'audit et de surveillanceQuatre membres actuels du comité d'audit et de surveillance verront leur mandat expirer. L'élection de cinq directeurs, incluant un nouveau candidat, est proposée pour améliorer la fonction d'audit et de surveillance.Proposition n°4 : Révision du montant de la rémunération des directeurs (hors membres du comité d'audit et de surveillance)En réponse à l'augmentation du nombre de directeurs et pour une plus grande flexibilité face aux changements environnementaux, Nintendo propose de réviser la limite de rémunération annuelle totale des directeurs à 1,8 milliard de yens, incluant une compensation fixe et variable.Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par écrit ou via internet jusqu'au mercredi 26 juin 2024 à 17 heures (JST) s'ils ne peuvent pas assister à la réunion.Source : Nintendo via Perfectly Nintendo