Metal Slug Tactics dévoile sa fenêtre de sortie avec une toute nouvelle bande-annonce

L'éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) ont annoncé une fenêtre de sortie pour Metal Slug Tactics, l'adaptation tactique de la célèbre série de run-and-gun. Le jeu sortira cet automne sur PC et Nintendo Switch, et sera suivi de versions PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One à la même période.Pour ceux impatients de plonger dans l'action, une démo jouable gratuite sera disponible sur PC lors du Steam Néo Fest du 10 au 17 juin prochain. Cette démo permettra aux joueurs de découvrir les premières batailles stratégiques du jeu. Cela ne nous concerne pas sur Nintendo Switch, mais les plus impatients pourront essayer le jeu sur Steam dans le cadre de ce festival.La nouvelle vidéo de gameplay met en scène les personnages emblématiques de la série, Marco, Eri, Fio et Tarma, dans des combats au tour par tour :Le jeu propose des champs de bataille variés, un rythme soutenu et un défi intense au cours d'une campagne généreuse, c'est en tout cas ce que nous promet cette bande-annonce et le communiqué de presse qui l'accompagne. Les joueurs devront choisir leurs combattants et leur équipement avec soin avant de se lancer dans la bataille contre les ennemis iconiques de Metal Slug. Les combats de boss, comme le titanesque véhicule blindé lance-missiles, ajoutent une couche supplémentaire de défi.Metal Slug Tactics se distingue par son pixel art soigné et ses animations détaillées, rendant hommage à la franchise historique tout en introduisant de nouvelles mécaniques de jeu. Les niveaux sont générés aléatoirement, apportant une dimension roguelite parfaitement adaptée au système de combat dynamique et stratégique. Le jeu promet d'être varié et hautement rejouable, mettant les capacités d'adaptation des joueurs à rude épreuve.Le jeu est équipé des armes emblématiques de Metal Slug et propose des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales basées sur un nouveau système d'adrénaline. Les joueurs feront face à une armée imprévisible de méchants iconiques de la série des années 90. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, soutenu par Dotemu, avec une licence fournie par SNK. La bande originale du jeu est composée par Tee Lopes, connu pour son travail sur TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania et le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4.Metal Slug Tactics s'annonce comme une nouvelle aventure à surveiller du coin de l'oeil pour les fans de la série et les amateurs de jeux de stratégie. On devrait avoir l'occasion d'évoquer à nouveau le titre d'ici sa sortie, cet automne sur Nintendo Switch et PC.Source : Communiqué de presse