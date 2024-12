Test de Metal Slug Tactics, un grand hommage tricolore !

Rogue es-tu ?

On retrouve donc le célèbre Marco Rossi, une nouvelle fois aux prises contre les rebelles. C’est le général diabolique Donal Morden qui les dirige. Si vous n’êtes pas familier de l’univers, sachez que l’intrigue n’a jamais été le point fort le la licence et ce n’est pas avec ce nouvel épisode que cela va changer. C’est bien dommage, car Metal Slug devient Tactics avec des mécaniques de RPG. C’est d’autant plus regrettable que le récit n’ait pas été plus développé.Mais comment ? Sans doute la question la plus probable lorsqu'on repense à cette longue saga de shoot and run. La réponse est simple : Leikir Studio. Les français n’en sont pas à leur premier essai, puisque c’est à eux qu’on doit l'excellentissime Rogue Lords, sublime rogue like RPG de 2021. Pour le coup, on reconnaît bien leur style, car les mécaniques de gameplay sont profondes avec de nombreuses possibilités sans oublier une réalisation visuelle toujours aussi qualitative et respectueuse de l’univers.Revenons-en au déroulement d’un run. Au départ seul dans le tutoriel, où les fenêtres d'explications sont écrites vraiment en police toute petite, Marco est rejoint rapidement par Eri et Fio, deux autres personnages iconiques de la saga. Il y en a d’autres à débloquer au casting. Chaque run s’effectue avec trois personnages, ni plus, ni moins. Il faut choisir la zone dans laquelle vous souhaitez intervenir et elles sont au nombre de quatre, entre le désert, les pyramides, la forêt et la célèbre Sirocco City. On peut penser que c’est peu mais, pour que le run reste amusant, il est parfois bon de ne pas trop étirer en longueur.Il n’y a que le désert au début donc vous n’avez pas vraiment le choix. Vous déplacez votre troupe sur une carte avec différentes batailles, chacune proposant des récompenses. Dès que vous en gagnez trois, le boss apparaît et vous êtes obligé de l'affronter avant de passer à la zone suivante. C’est ainsi jusqu’à que mort ou victoire s’en suive. Dans les deux cas, vous avez fini le run et retournez au hub. Quand vous recommencez, tout est à nouveau généré de façon procédurale.Le schéma de progression du run est simple. Mais c’est la théorie, car chaque bataille lancée est une épreuve de force. Même le niveau de difficulté le plus bas, constitue un défi de taille. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte et il ne suffit pas de juste tirer sur tout ce qui bouge pour l’emporter. Il y a des objectifs divers et variés. Ils sont toujours au nombre de deux, un principal et un bonus avec chacun, une récompense à la clé. Parfois il faut flinguer tout le monde en condition principale et sans perdre aucun membre de votre équipe en condition secondaire.Il y a beaucoup d’autres objectifs. Le but étant de récupérer des munitions, des améliorations pour vos armes, des points d’expérience en plus et plein d’autres choses. C’est pour ça qu’il faut choisir vos batailles avec soin en fonction de ce dont vous avez besoin. Le boss apparaît au bout de trois missions donc si vous n’êtes pas bien préparé cela risque d’être fastidieux.Une fois lancé dans la bataille, vous placez votre équipe face à des ennemis qui sont tout le temps plus nombreux que vous. Pour gagner et résister, il faut se déplacer sans modération. Une première dans les tacticals, le nombre de cases parcourues influent sur votre résistance aux dégâts. Il y a quelques cases qui prodiguent un avantage du décors permettant d’encaisser tout le temps deux points de dégâts. Il faut donc calculer votre parcours, aller le plus loin possible et réussir à se caler à côté d’un de ces abris pour être sûr lors de la riposte de résister aux attaques, voir totalement les annuler.Un seul faux pas et c’est la mort. Les points de vie de chaque personnage sont limités à dix, donc cela va très vite. Si d’aventure, l’un du trio venait à mourir, il est possible de le ranimer durant la bataille moyennant finance ou gratuitement en finissant le niveau. Mais ça c’est la défense.Pour l’attaque, c’est encore plus stratégique, puisque le trio a la possibilité d’attaquer de façon synchronisée. Il y en a un qui ouvre le feu, les deux autres suivent s’ils sont bien positionnés par rapport aux ennemis. Vous pouvez effectuer des combos dévastateurs éliminant ainsi plusieurs opposants d’un seul coup. Chacun disposant de deux armes et de plusieurs compétences spéciales nécessitant de l’adrénaline. Cette ressource s'obtient principalement en marchant. Donc vous avez encore plus intérêt à marcher pour vous défendre et aussi pour attaquer.Le tout est un habile mélange de prises de risques où il faut absolument tout prendre en compte, se déplacer pour maximiser la défense et le gain d'adrénaline, ou se positionner de façon avantageuse pour déclencher des combos au risque de ne pas survivre lors de la riposte ennemie. Heureusement qu’il est possible de se déplacer et annuler le mouvement à volonté tant que l’attaque n’a pas été déclenchée. Si vous avez un gars en moins, cela devient vite handicapant. On peut donc ainsi simuler le nombre d’ennemis touchés par une attaque synchronisée et visualiser les dégâts infligés. C’est une bonne possibilité mais qui nuit au rythme. On passe beaucoup plus de temps à prévisualiser comment attaquer plutôt que de réellement le faire.D’autant que le titre propose une flopée de personnages que vous pouvez développer avec différents builds. Entre deux runs, au hub, on vous propose d’acquérir des sets d’armes pour chacun afin de varier un peu leur gameplay. C’est sans compter sur ce que vous trouvez dans les récompenses de missions et des compétences qui vous sont proposées lors du gain de niveau. Le jeu est incroyablement riche en mécanique et permet un renouvellement constant.