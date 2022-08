[Splatoon 3] De nouveaux amiibo Splatoon 3 pour cet hiver + la fonctionnalité amiibo dévoilée

Ces amiibo #Splatoon3 seront disponibles cet hiver ! pic.twitter.com/VTa8jheKrd — Splatoon France (@Splatoon_FRA) August 10, 2022

Splatoon 3 Direct - 10/08/2022 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les amiibo ont toujours été intégrés à Splatoon, et Splatoon 3 ne fera pas exception. Lors du Splatoon 3 Direct de ce 10 août 2022, Nintendo est revenu sur l'utilisation des amiibo en cours de jeu. On reste d'une part avec une fonctionnement très classique des figurines NFC de Nintendo, avec un scan qui permet de bénéficier d'accessoires exclusifs aux figurines.En Europe, c'est sous la forme d'un pack de 3 figurines que les fans pourront compléter leur collection (aux Etats-Unis, Nintendo a plutôt opté pour les 3 figurines à acheter indépendamment) :En scannant un amiibo, vous avez la possibilité de sauvegarder une tenue, de façon à pouvoir changer de style (et peut-être de façon de jouer) en un instant.Grâce aux tenues exclusives aux amiibo, vous aurez la plus grande des classe pour vous prendre en photo dans le jeu.Vous pouvez voir ou revoir le Splatoon 3 Direct depuis cette news, ou tout simplement avec le lecteur ci-dessous :