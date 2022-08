[Splatoon 3] Cartes & Territoire : un nouveau duel de cartes compétitif en 1 contre 1

Les joueurs peuvent encrer différentes formes à l’aide de différentes cartes pour accumuler de l’énergie et déchaîner de puissantes attaques spéciales.

Parmi les nouveautés dévoilées lors du Splatoon 3 Direct, Nintendo a présenté Cartes & Territoire, annoncé comme un "nouveau duel de cartes compétitif". 150 cartes peuvent être collectionnées dans le jeu, et utilisées ensuite contre un autre joueur en ligne dans l'espoir de recouvrir la plus large partie du territoire de sa couleur.Nintendo explique :Voici les images officielles diffusées par Nintendo concernant ce mode (on ne vous cache pas que lorsqu'on a vu le sachet apparaître, on a d'abord pensé à un nouveau produit dérivé Splatoon à collectionner en vrai !!!) :Vous pouvez voir ou revoir le Splatoon 3 Direct depuis cette news, ou tout simplement avec le lecteur ci-dessous :