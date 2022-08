[Splatoon 3] Retour sur les modes de Splatoon 3

Galerie images 12/08/2022





De nouveaux déplacements

Du vieux et du neuf dans les arènes

Les guerres de territoire se dérouleront sur une multitude de stages. Certains sont spécifiques à la Contrée Clabousse comme la banlieue Balibot, le canyon aux colonnes, la casse Rascasse, le réservoir Rigadelle ou encore le tout nouveau marché Grefin, une jetée fourmillant de vendeurs de rue. De nombreux stages de la région Chromapolis comme les galeries Guppy, le pont Esturgeon ou encore le club Ca$halot font aussi leur retour.

Les Matchs anarchie

Le mode Salmon Run de Splatoon 3

Et le mode Histoire alors ?

Il faut reconnaître que le mode Histoire n'a jamais été un atout maître de Splatoon, qui mise tout sur le jeu en ligne (et sans doute avec raison !). Mais le mode Histoire a encore une fois le mérite d'exister, ne serait-ce que pour se familiariser avec les commandes du jeu.





Voici ce que Nintendo nous explique à son sujet :

Le tout nouveau mode Histoire, parfait pour se familiariser avec l’art de l’encrage et apprendre à manier les différentes armes du jeu, invitera également les joueuses et joueurs à partir à l’aventure pour découvrir les secrets d’Alterna et de l’étrange bouillie hirsute. En tant que Numéro 3, nouvelle recrue de l’escadron Espadon, nouvelle version, il faudra mener la lutte face aux Octariens qui, inexplicablement, sont désormais recouverts de fourrure. Avec le courageux Salmioche à leurs côtés, les joueuses et joueurs vont devoir explorer de nombreux stages semés d’embûches.

Parlons peu mais parlons bien : les armes !

Toutes les armes des précédents jeux Splatoon sont disponibles dès le lancement de Splatoon 3. De nouvelles armes spécifiques à la Contrée Clabousse telles que les transperceurs, capables de tirer dans trois directions à la fois et de décocher des tirs chargés qui se figent avant d’exploser, ou encore l’Éclatana Doto, capable de projeter des gerbes d’encre et de réaliser des coups chargés, feront quant à elles une entrée fracassante.

Les armes spéciales sont un type d’armes activables après avoir encré assez de terrain, et Splatoon 3 voit l’arrivée de nouveaux modèles entièrement inédits. Les joueuses et joueurs pourront utiliser le districool pour servir des boissons fraîches octroyant des bonus à leur équipe, le sonar paf pour repérer les adversaires à proximité, ou encore le cavalsquale pour charger dans la mêlée et y semer la zizanie. Certaines armes spéciales bien connues des fans de la série feront aussi leur retour, comme le multi-missile, le chromo-jet, la pluie d’encre, l’ultra-tamponneur ou encore le jolizator. Les armes spéciales sont associées aux armes principales, les joueuses et joueurs pourront ainsi chercher la combinaison qui leur convient le mieux.

Splatoon 3 Direct - 10/08/2022 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

