[Splatoon 3] Guerre tricolore : la nouveauté des Splatfests avec une démo gratuite le 27 août prochain

Découvrez la Guerre Tricolore

Splatoon 3 Direct - 10/08/2022 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Splatoon 3 est loin d'être un océan de nouveautés, mais il y a toutefois un peu de changement partout. Mais s'il y a bien un mode qui bénéficie d'un vent de fraicheur, c'est l'incontournable Splatfest, le festival Splatoon.Tout d'abord, le choix ne se fera plus entre deux choix possibles, mais trois. Ce qui veut dire que dans une partie du festival, ce ne sont pas deux équipes qui s'affronteront, mais trois, dans la séquence Guerre tricolore qui suivra la séquence plus classique du jeu. Le but sera, pour deux équipes, de détrôner la première apparemment meilleure compte tenu de son score réalisé en première partie de Splatfest, dans un 4vs4vs4 qui se promet ravageur.Ce changement est loin d'être anodin car c'est la première fois qu'un match opposera trois équipes au lieu de deux, et 4a promet d'être bien le bazar dans les arènes ! Pour découvrir tout cela, un Splatfest World Premiere aura lieu le 27 août 2022 de 10 à 22h, l'occasion pour tous de s'essayer à ce nouveau Splatoon 3, en faisant un choix et non des moindres pour choisir son équipe : Pierre, feuille, ciseaux.Vous pouvez voir ou revoir le Splatoon 3 Direct depuis cette news, ou tout simplement avec le lecteur ci-dessous :