Petit Dej PN du mercredi 10 août : River City Girls 2, le Tactics Ogre Art Book, tout sur la première mise à jour gratuite de Sunbreak

Précommande ouverte pour le Tactics Ogre art book

Les fans de RPG ont bien évidemment coché la sortie en fin d'année (le 11 novembre 2022 exactement) du prochain titre de Square Enix : Tactics Ogre Reborn, remaster de Tactics Ogre : Let us Cling Together. Pour prolonger cet univers, Square Enix a annoncé la publication d'un recueil en anglais en Occident (pas de version française désolé), à couverture rigide nommé The Art of Tactics Ogre : Let Us Cling Together, qui sortira le 16 mai 2023. Les précommandes ont commencé à apparaître hier, notamment sur Amazon US qui le liste à 39,99 $ pour une disponibilité à leur niveau au 2 mai 2023..





En outre, The Art of Tactics Ogre : Let Us Cling Together (édition traduite en anglais) contient des commentaires d'artistes et des entretiens avec les principaux concepteurs de personnages. Parmi eux, Akihiko Yoshida, qui a déjà travaillé sur Vagrant Story ainsi que sur les séries Final Fantasy, Bravely Default et NieR. Tsubasa Masao, connu pour son travail sur Final Fantasy : The 4 Heroes of Light, est également de la partie.





Si vous avez encore une petite place dans votre bibliothèque et que vous êtes fans de cet univers, vous savez donc ce qui vous reste à faire. Le livre comprend plus de 200 pages en couleurs de dessins de personnages et de croquis, de dessins de cartes de tarot, de dessins d'arrière-plan, de pixel art, d'illustrations et bien plus encore. Il bénéficie également d'une impression de haute qualité sur du papier d'art épais, d'un étui préimprimé en cinq couleurs, d'une jaquette en PVC givré avec estampage en feuille d'or et de pages de garde teintées.





Mario Kart 8 Deluxe reçoit une nouvelle publicité japonaise pour le Pass de circuits additionnels Dur dur de ne pas craquer pour les joueurs n'ayant pas encore acquis ce pass d'extension afin de jouer à de nouveaux circuits quand on voit les discussions sur notre Discord. Encore plus dur pour ceux qui ne possèdent pas tout simplement Mario kart 8 Deluxe et sont bien conscients que c'est un titre incontournable sur Switch.



Nintendo a sorti une nouvelle publicité japonaise pour Mario Kart 8 Deluxe afin de mettre en avant le ce pack additionnel dont les vagues de nouveaux circuits arriveront progressivement jusqu'à la fin 2023. On y trouve mis en avant notamment les quatre circuits en provenance de Mario Kart Tour, se déroulant dans différentes capitales. Il faut reconnaître que ces circuits sont assez savoureux.





マリオカート8 デラックス コース追加パス TVCM2 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

N'oublions pas que c'est aujourd'hui que Mario Kart Tour devrait recevoir la cité Sorbet, la fameuse course inédite de cette vague 2 du pass d'extension du jeu console.





On en profite pour regarder une petite vidéo de GameXplain autour des modifications apportées par Nintendo autour de Mario Circuit 3 lors de la mise en place du pass d'extension :





All Changes & Differences in Mario Circuit 3! - Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Wave 2 Analysis 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





River City Girls 2 est retardé WayForward qui espérait pouvoir rendre disponible son River City Girls 2 peu après la fin de l'été 2022 a dû se résoudre à retarder la sortie du jeu. Pour le Japon, River City Girls 2 vient de recevoir une date de sortie au 1er décembre 2022 et il est fort à parier que l'Amérique du Nord et l'Europe soit globalement logés à la même enseigne.



River City Girls 2 - Behind-the-Scenes Combat Deep Dive (Recorded) 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le jeu sera bien disponible sur l'eShop de votre Switch quand il sera prêt, nous ne savons pas comment ce décalage va impacter la sortie physique du jeu, publiée en collaboration avec Limited Run Games. Des réponses devraient apparaître dans les prochains jours. Les fans de beat'em up vont donc devoir prendre leur mal en patience.









Une fois de plus, il y a des problèmes à River City ! Reprenant peu de temps après l'original, River City Girls 2 remet les joueurs aux commandes de Misako et Kyoko - ainsi que de Kunio, Riki et des nouveaux venus Marian et Provie - alors qu'ils se lancent dans une toute nouvelle aventure de beat-'em-up infusée de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d'un vieil ennemi vous attendent, tout en conservant le même sens de l'humour débridé et les combats à l'adrénaline de son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d'histoire dynamique et un mode coopératif à deux joueurs, en local et en ligne.



Caractéristiques principales :



- Six personnages jouables, chacun avec son propre style de combat et des mouvements améliorables !



- River City est plus grande que jamais ! De toutes nouvelles zones et de nouveaux chemins vous attendent !



- Jouez en solo ou en équipe avec un ami, en local ou en ligne !



- Des tas de PNJ nouveaux et anciens à rencontrer, à interagir et à frapper au visage !



- Une intro d'anime, des scènes inspirées des mangas et une bande-son géniale avec la compositrice Megan McDuffee de RCG1 !



Les informations autour de la première mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Tous les chasseurs disponibles dans le secteur ont pu suivre les annonces de Capcom hier après-midi, découvrant les nouveaux monstres et des défis end-game. C'est important de le savoir car cette première mise à jour va être déployée au cours de cette journée, le 10 août, à la fois sur Nintendo Switch et PC Steam.

Monster Hunter Rise: Sunbreak -Mise à Jour Gratuite 1 08/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les nouvelles créatures







On ne dira pas réellement nouvelles créatures mais le retour de quelques bestioles bien connues des fans anciens. Ainsi le Nargacuga Sélénite, une créature de Monster Hunter 3 Ultimate, est de retour. Il a la particularité de réfracter la lumière de la lune sur sa fourrure blanche éclatante pour devenir presque invisible, à l'exception de ses yeux rouges perçants. Ses attaques incessantes et son incroyable rapidité en font une cible compliquée, même pour les chasseurs les plus expérimentés. Ce prédateur agile a élu domicile dans la nouvelle Tour interdite, délimitée par des bâtiments en pierre et des colonnades en ruine.

Autre arrivée, la Bazelgeuse Vulcan, une menace aérienne qui lorsqu'elle s'invite à la fête, pas franchement dans les moments les plus opportuns pour vous, va faire très mal avec ses écailles explosives très volatiles. Les chasseurs recherchant un peu de sel dans les combats devraient savourer sa présence lors des futures parties de chasse.



Deux créatures, cela ferait peu, Capcom a bien compris les attentes des joueurs à ce niveau en ajoutant également la Rathian d’or et le Rathalos d’argent, deux sous-espèces rares encore plus féroces que leurs versions d’origine. De plus, les armures qui peuvent être créées à partir des matériaux des monstres ajoutés dans la version 11 comprendront de nouvelles compétences uniques.

Développement du système de Quête Anomalies pour toujours plus de challenge et de récompenses. Le système de quêtes de Recherche sur les Anomalies se met à évoluer avec cette première mise à jour.







Le nouveau classement à cinq étoiles pour les quêtes Anomalie a été débloqué, ce qui inclut de nouveaux monstres affligés tels que le Lunagaron et l’Almudron Magma qui peuvent être débloqués en progressant dans les nouvelles quêtes de type investigation d’Anomalie. Ces quêtes offrent des conditions aléatoires, telles que les monstres cibles, les lieux et le nombre de chasseurs, à des niveaux de difficulté qui augmentent progressivement. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus les récompenses sont importantes.









Les Investigations d’Anomalies offrent également de nouveaux matériaux qui permettent aux chasseurs de personnaliser davantage leur équipement avec l’artisanat Qurious. Vous pourrez désormais personnaliser vos améliorations préférées, comme la puissance d’attaque et l’affinité pour les armes. Et pour les armures, la défense, la résistance, les points de compétence peuvent être modifiés de façon aléatoire. Les chasseurs à la recherche de matériaux spécifiques peuvent s’arrêter au nouveau laboratoire de recherche sur les anomalies de Bahari le scientifique pour échanger les objets spéciaux obtenus lors des enquêtes sur les Anomalies contre des objets utiles à l’artisanat Qurious.



En plus de tout ce contenu, de nouvelles quêtes événements seront lancées chaque semaine à partir du 18 août 2022, ainsi que des chasses “Double menace” pour ceux qui veulent se mesurer aux autres. Les chasseur de looks et les fans de Dame Fiorayne ont également de quoi se réjouir, avec de nouvelles options DLC pour les armures spéciales, les coiffures, les autocollants, les musiques et même les costumes de personnages non joueurs qui permettent aux chasseurs de reproduire leurs protagonistes préférés dans Monster Hunter Rise: Sunbreak. L’ensemble d’armures spéciales permet aux joueurs de prendre l’apparence de Dame Fiorayne, et le DLC vocal donnera aux joueurs sa voix pendant leurs chasses.



Les chasseurs ayant atteint le rang Maître 10, profiteront également de nouvelles quêtes événement chaque semaine après la mise à jour.D’autres mise à jour gratuites majeures arriveront ensuite, comme le rappelle ce panneau :



Rendez-vous donc fin septembre 2022 pour la seconde mise à jour gratuite. C'est notre camarade Kurogeek qui va être content !





Si on regarde dans le détail toutes les modifications apportées par le patch 11.0.1, elles sont très importantes. Bon, pas évident quand aucune traduction française n'a été apportée pour le moment et qu'on n'a pas personnellement joué à l'extension Sunbreak.



Nouveaux éléments de l'histoire - De nouveaux monstres ont été ajoutés et apparaîtront dans les quêtes de Gathering Hub.

- De nouveaux monstres affligés ont été ajoutés au jeu.

- De nouvelles quêtes ont été ajoutées.

- Un nouveau système de quêtes, Enquêtes sur les anomalies, a été ajouté. Les enquêtes sur les anomalies seront disponibles après avoir terminé l'histoire principale et progressé dans le jeu.

- Un nouveau lieu a été ajouté : Forlorn Arena.

- De nouvelles armes, armures, équipements superposés et compétences ont été ajoutés.

- De nouvelles installations liées à l'enquête sur l'anomalie ont été ajoutées.

- L'artisanat Qurious est désormais disponible en tant que nouvelle fonctionnalité à la forge.



Nouveaux éléments du système - De nouvelles pages de cartes de guilde, de récompenses et de titres ont été ajoutées.

- Deux nouveaux temps de parole ont été ajoutés aux cris automatiques : "Quand le monstre est apaisé" et "Quand le monstre délire".

- Vous pouvez désormais sélectionner un insigne de héros qui s'affichera à côté du nom de votre chasseur.

- Une nouvelle option a été ajoutée : "Paramètres d'invitation des chasseurs connectés".



Corrections de bugs et ajustements d'équilibre Joueur



【Hunter】



- Fourreau de puissance (Power Sheathe) (Grande épée) : Correction d'un problème où Power Sheathe n'appliquait pas son effet de buff si vous effectuez une esquive trop rapidement après avoir utilisé le coup avec une entrée gauche ou droite.





- Harvest Moon (Épée longue) : Correction d'un problème où Harvest Moon ne se désactivait pas correctement après que votre arme ait été rengainée en raison de statuts anormaux (en effectuant une esquive juste après avoir récupéré le statut).





Autre correction pour cette épée longue, correction d'un problème où l'épée ne se désactivait pas après la transition vers l'état Chevauchée de Wyvern.





Taillade prévoyante Foresight Slash(Épée longue) : Correction d'un problème où notre épée longue ne pouvait pas être enchaînée dans un Combo de fourreau sacré (Sacred Sheathe Combo) après avoir utilisé la jauge d'esprit pour effectuer le mouvement et avoir échoué au contre.





Épée et bouclier : Il y a un délai légèrement plus long avant que la direction de votre personnage ne change lorsque vous effectuez une entrée de mouvement pendant ou au début d'une garde, ce qui facilite l'exécution de Backstep dans ces situations.





- Lame de charge : Correction d'un problème où les effets de la compétence Morphologie rapide ne se déclenchaient pas lors de l'utilisation de Hache : Frappe à partir d'un état rengainé.





- Lame de charge - Dash aérien : Correction d'un problème où le mouvement Air Dash était annulé prématurément s'il était utilisé juste à côté d'un rebord (ou si vous êtes déjà en plein vol au début de l'animation du fil de fer).





- Lame de charge - Décharge élémentaire ultra (Phalange d'impact uniquement) : Correction d'un problème où les valeurs d'accumulation d'éléments ou d'effets d'état de l'arme n'étaient pas appliquées à la partie claquante de l'attaque.





- Glaive d'insecte : Correction d'un problème où si un Kinsect était lancé sur un monstre qui changeait de zone, le Kinsect s'arrêtait de bouger à l'endroit où se trouvait le monstre au moment du lancement.





- Attaque du Kinsect éveillé (Glaive d'insecte) : Correction d'un problème où le joueur pouvait être bloqué dans l'animation de la compétence de changement et être incapable de bouger après que le Kinsect ait effectué ses attaques automatiques juste après avoir utilisé la compétence de changement.





- Fusil à arc léger - Rechargement élémentaire : Correction d'un problème où la vitesse de rechargement ne se reflétait pas correctement sur l'Info équipement du joueur lorsqu'il se trouvait dans des bases avec cette compétence équipée.





- Fusil à arc léger - Manœuvre d'éventail : Correction d'un problème où la direction du joueur changeait pour la même entrée directionnelle que celle utilisée lors de la manœuvre d'éventail juste après un échange de compétence.





- Fusil à arc léger - Puissance de feu critique : Correction d'un problème où la réduction du recul n'apparaissait pas correctement sur l'Info équipement du joueur lorsqu'il se trouvait dans une base avec cette compétence équipée.





- Arc - Accélération de l'éclair : Correction d'un problème où l'option d'assistance à la visée du tireur ne fonctionnait pas correctement pour la visée à distance super critique lors de l'utilisation de la poussée de l'éclair.





- Broyeur (S) : Correction d'un problème où, lorsque le boost d'acuité s'active alors que vous avez déjà le boost d'une activation précédente, la longueur du boost original pouvait involontairement être écrasée par un effet de boost plus court.



【Compagnons】



- Correction d'un problème où vous pouviez vous retrouver avec plus de Kittenators actifs que prévu en multijoueur.



- Correction d'un problème où vos compagnons pouvaient parfois se décaler au début des guerres de territoire de certains monstres.





[Followers】



- Correction de problèmes qui empêchaient les suiveurs d'effectuer avec succès Chevauchée Wyvern sur des monstres dans d'autres zones et de revenir vers le joueur.



Monstres



【Monsters】



- Correction d'un problème où certaines attaques en forme de rayon ou de laser pouvaient traverser des murs et d'autres obstacles.







- Almudron : Ajustement d'un problème où Almudron s'enfonçait anormalement dans le sol lorsqu'il était renversé près d'un rebord.







- Almudron de magma : Correction d'un problème où le joueur ou les amis pouvaient parfois disparaître en cassant les rochers que Magma Almudron crée pendant le combat.







- Nargacuga : Correction d'un problème où certaines attaques de Nargacuga qui devaient déclencher un état montable chez d'autres monstres ne se comportaient pas comme prévu.







- Mizutsune : Correction d'un problème où Mizutsune continuait parfois à se déplacer vers un mur dans la région de la Jungle.







- Rakna-Kadaki : Correction d'un problème où Rakna-Kadaki pouvait ne pas quitter le lieu dans certaines parties du lieu des Cavernes de lave.







- Rajang : Correction d'un problème à cause duquel Rajang pouvait ne pas quitter les lieux dans certaines parties des lieux de la Citadelle.







- Malzeno : Correction d'un problème où certains effets des attaques de Malzeno ne s'affichaient pas comme prévu.







- Pukei-Pukei : Correction d'un problème où Pukei-Pukei ne lâchait pas d'objets lorsqu'il était attrapé par une araignée marionnette pendant certaines actions.







- Kushala Daora : Correction d'un problème où une réaction de pression du vent se déclenchait visuellement même si une réaction de pression du vent n'était pas déclenchée fonctionnellement.







- Caméléos : Correction d'un problème où les caméléons de haut rang ne se comportaient parfois pas comme prévu lorsqu'ils étaient affectés par un flash.







- Correction d'un problème où les matériaux de monstre abandonnés disparaissaient après qu'un certain nombre d'entre eux soient actifs en même temps.



【Wyvern Riding】



- Correction d'un problème où certaines attaques de Chevauchée Wyvern pouvaient endommager les autres joueurs.



Locaux et environnement



【lieux】



- Correction d'un problème où le lancement d'un monstre Wyvern Riding pouvait faire en sorte que le monstre s'écrase contre un mur à des endroits où un mur n'existe pas réellement dans certaines zones de la Jungle.







- Correction d'un problème où le joueur pouvait rester bloqué sur certaines parties de la zone 3 de la Jungle.

- Correction d'un problème où le joueur pouvait rester coincé sur une branche du grand arbre au centre de la Jungle.



【Endemic Life】Quelques modifications sur vos assistants chasse.



- Araignée marionnette : Vous ne perdez plus une araignée marionnette si vous n'avez pas réussi à attirer un monstre vers vous.

- Araignée Marionnette : Vous ne pouvez plus défausser une Araignée Marionnette alors que vous êtes en train d'en utiliser une.



Base et installations



【Installations】



- Accélérateur de PM : Modification des entrées requises pour utiliser Accélérateur de PM afin d'être légèrement plus pratique.





- Les talismans verrouillés seront désormais tous regroupés en bas lors de la fusion du pot de fusion.







- Les boutons LB et RB peuvent désormais être maintenus enfoncés pour changer de page sur l'écran de sélection des matériaux du Pot de fusion.





- Correction d'un problème où le matériau Cortex rathien pouvait être obtenu auprès de Rathalos de rang Maître lors d'expéditions Meowcenaries.





- Correction d'un problème où l'affichage des compétences d'équipement disparaissait lors de l'utilisation de Comparer l'équipement sur une arme après avoir annulé une Comparaison d'équipement sur une armure qui a 6 compétences d'armure ou plus.





- Correction d'une incohérence dans l'ordre de tri de la boîte d'objets pour la Carpe du printemps et le Coffre au trésor verrouillé.





- Correction d'un problème à la cantine où des compétences alimentaires différentes de celles d'un ensemble de dango de lapin pouvaient être déclenchées en sélectionnant cet ensemble juste après avoir sélectionné d'autres dango.





- Correction d'un problème où la caméra de prévisualisation ne pouvait pas être déplacée lors de l'ajustement de la teinte, de la saturation ou du contraste lors du changement de pigments pour les armures et les armures superposées.





- Correction d'un problème où certaines entrées pouvaient modifier les résultats de la fusion d'Anima et de Réincarnation.



Divers



【Quêtes】



- Augmentation de l'argent de récompense, des points de rang de chasseur et des points de rang de maître pour les quêtes de Magnamalo bafoué.

- Les récompenses réclamées dans les sous-quêtes optionnelles qui n'ont pas pu être obtenues (en raison du nombre total de ces récompenses étant à leur maximum) sont désormais automatiquement vendues.

- Correction d'un problème où il était possible de rejoindre des quêtes au-dessus de votre propre rang débloqué le plus élevé lorsque vous utilisez l'option Aléatoire pour répondre aux demandes de participation aux rangs A1★ à A4★.

- Correction d'un problème où l'écran de jeu ne revenait pas à la normale après un fondu au noir pendant certaines cutscenes en mode multijoueur.



【Equipement】



- Correction d'un problème où les mêmes matériaux étaient nécessaires pour plusieurs améliorations de la Secta Du White.

- Les stats de F Khezu Whaccine X ont été ajustées comme suit :

(AVANT) Puissance d'attaque en mêlée : 195 - Puissance d'attaque à distance : 215 - Puissance d'attaque élémentaire : 23 - Type de dégâts : Tranchant

(APRÈS) Puissance d'attaque en mêlée : 200 - Puissance d'attaque à distance : 230 - Puissance d'attaque élémentaire : 21 - Type de dégâts : contondant

- Les stats de C Khezu Arma X ont été ajustées comme suit :

(AVANT) Puissance d'attaque en mêlée : 195 - Puissance d'attaque à distance : 215 - Puissance d'attaque élémentaire : 23 - Type de dégâts : Tranchant

(APRÈS) Puissance d'attaque en mêlée : 200 - Puissance d'attaque à distance : 230 - Puissance d'attaque élémentaire : 21 - Type de dégâts : contondant

- Correction d'un problème où les types de matériaux de forgeage pour Orangaten étaient catégorisés comme MR Bishaten au lieu de MR Blood Orange Bishaten.



【Items】



Grande gemme de Dragon Ancien : Se vend désormais à 18 000 zénis au lieu de 12 000z.



【Menus】



Correction d'un problème où la page des récompenses des cartes de guilde des autres joueurs n'était parfois pas mise à jour correctement.

Correction d'un problème où certains effets de compétence ne se reflétaient pas correctement sur l'état des équipements enregistrés dans les chargements d'équipement.



【Options】



Le Coup Sakura de Silkbind de l'épée longue est désormais affecté par les options Effets de coup du joueur et Autres effets de coup du joueur.

L'option Boutons pour l'équitation du Wyvern ne peut plus être modifiée au milieu d'une quête.

Correction d'un problème où le volume audio changeait beaucoup plus que prévu après avoir modifié le volume dans les options.

Correction d'un problème où les cartes de guilde ne pouvaient parfois pas être entièrement supprimées.

Correction d'un problème où l'icône de Rachnoïde dans l'écran des résultats de quête s'affichait parfois comme une icône de Felyne à la place.

Correction de divers bogues de texte.

D'autres corrections de bugs divers ont été effectuées.





