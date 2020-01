SEGA AGES Shinobi & Fantasy Zone | Launch Trailer 23/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est aujourd'hui que vous pourrez vous procurer sur le Nintendo eShop Shinobi ou Fantasy Zone, voir les deux ! Chaque titre est proposé à 6.99€ et propose leur lot de petit ajout, comme on vous l'avez détaillé ici et là Pour accompagner la sortie des deux titres, SEGA a sorti sa petite bande-annonce de circonstance que l'on vous propose de visionner ci-dessous :On vous rappelle par ailleurs le Japon s'apprête à recevoir l'excellent Sonic The Hedgehog 2 , la gamme n'est donc finalement pas prête de s'arrêter.