News Saints Row IV Re-Elected (Switch)

Vous êtes le Président des États-Unis d’Amérique et vous devez tous nous sauver sur Terre. Le Boss des Saints a été élu à la présidence des États-Unis, mais les Saints ne font que commencer.

Après une terrible invasion extraterrestre, menée par le vil suzerain Zinyak, les Saints ont été transportés dans une sorte de Steelport encore plus étrange que d’ordinaire. Avec de nouveaux et d’anciens compagnons à leurs côtés, ainsi qu’un arsenal de super-pouvoirs et d’armes plus bizarres les unes que les autres, ils doivent se battre pour libérer l’humanité de l’emprise mentale du grand-père Extraterreste Zinyak.

Les Saints sont passés de la crackhouse au Penthouse, jusqu’à la Maison Blanche – mais maintenant c’est à vous de libérer le monde de Zinyak et son empire extraterrestre ! Votre mission est de sauver le monde dans le plus fou des univers open world, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch™.

La console hybride de Nintendo accueillera cette version de Saints Row IV ce 27 mars prochain pour une quarantaine d'euros, comme cela avait été le cas pour l'excellent Saints Row 3. Tout comme sur les autres support, le titre contiendra le jeu de base et l'ensemble des 25 DLC sortis.Si vous ne connaissez pas cet épisode de la série, on vous rappelle que vous y incarnez le boss des Saints, devenu président des États-Unis d'Amérique. Vous devez alors faire face à une invasion de la Terre par des aliens. Le jeu lorgne toujours du côté des GTA-Like, mais y insuffle une dose de pouvoirs façon super-héros. Saint Rows IV finit par plus ressembler à un Prototype ou un Infamous qu'à un véritable GTA-Like comme pouvait l'être le troisième opus, mais cela ne gâche rien au plaisir.Voici le pitch officiel, tel qu'il est donné par Koch Media :Si vous ne connaissez pas le titre, on ne peut que vous conseiller de vous y intéresser. Et avec la centaine d'heures que j'avais pu y investir en 2013 à l'époque de sa sortie, j'avoue que je risque fortement de replonger sur la console de Nintendo.