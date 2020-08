News Nintendo Switch (Switch)

Des premiers échos en provenance de Taiwan

La sortie de la Nintendo Switch Lite puis le Coronavirus avaient fait taire la rumeur d'une Switch Pro. Mais de nouvelles rumeurs viennent de faire leur apparition, et font état d'une sortie d'une nouvelle version de la Switch pour début 2021, une sortie qui irait de pair avec la sortie de nouveaux jeux, histoire d'accompagner la machine d'un solide catalogue pour ce qui sera le dernier tiers de la vie de la console.C'est dans le magazine économique de Taiwan Economic Daily News que l'information a d'abord commencé à circuler : Nintendo s'apprêterait à lancer une nouvelle version de la Switch début 2021, en s'appuyant ses des déclarations de la part d'acteurs impliqués dans la fabrication des consoles.L'un des acteurs choisis par Nintendo pour fabriquer la console est un certain Macronix, dont nous avions déjà eu l'occasion de parler l'année dernière : les prévisions de vente de cette société vont de pair avec la santé de la Switch, et on s'attend à des ventes record de cartouches, et aussi de composants nécessaires pour fabriquer la nouvelle Switch, on nous parle d'une meilleure qualité d'image et d'une interactivité améliorée.Dans un article paru ce 25 août, Bloomberg va dans le sens de la rumeur apparue hier, et indique que Nintendo va associer la sortie de la machine à plusieurs sorties de jeu. Il faut reconnaître que l'année 2020 s'annonce plutôt calme, comme on en parlait dans le dernier PNCAST L'article explique que les spécification hardware ne sont pas encore finalisées : Nintendo s'orienterait vers des graphismes 4K, et donc plus de ressources CPU – ce que l'on regrette sans doute le plus avec la Switch que nous connaissons. Avec la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, nul doute que Nintendo doit commencer à s'inquiéter un peu de la puissance de sa machine.Pour accompagner la sortie de la console, Nintendo aurait en effet l'intention de sortir plusieurs jeux dans l'année, et compterait aussi sur le soutien de certains éditeurs tiers, explique l'article signé Takashi Mochizuki, un habitué des rumeurs chez Nintendo qui signe de nombreux articles consacrés à la firme dans les colonnes de Bloomberg et du Wall Street Journal.A lire aussi : l'histoire de la Nintendo Switch Pour les analystes, une mise à jour de la Switch serait un mouvement malin de la part de Nintendo : si la console est en bonne voie de faire une performance plus forte que la Wii en son temps, une mise à jour hardware pourrait lui permettre d'aller flirter avec les chiffres de la Nintendo DS, explique Hideki Yasuda, analyste chez Ace Research Institute.N'hésitez pas à venir discuter de ces rumeurs sur notre Discord , ou à nous confier vos impressions en commentaire sur le forum !Source : Bloomberg