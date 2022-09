[Rumeur] Le GOTY 2021 It Takes Two arriverait bientôt sur Switch

“ It Takes Two va arriver sur Switch. C’est l’un des jeux dont j’ai entendu parler pour le Direct.”

- La coop dans toute sa perfection : incarnez Cody et May et partez pour une aventure déjantée entièrement conçue pour jouer en coop dans votre salon ou en ligne

- Un gameplay amusant et inclassable : à chaque nouveau niveau, maîtrisez des compétences uniques et interdépendantes. Vous ne savez jamais ce qui vous attend.

- Une aventure centrée sur les relations humaines : découvrez une fusion métaphorique entre gameplay et narration déclinée dans une histoire joyeuse et émouvante sur les écueils de la vie de couple

Il en va de rumeurs en spéculations à l’approche du Nintendo Direct présumé qui n’a, à date, toujours pas été officialisé. C’est encore à Jeff Grubb que l’on doit ce dernier scoop. Rappelons qu’il soutenait la semaine dernière la tenue d’un Nintendo Direct la semaine du 12 septembre avec son lot d’annonces exclusives.Cette fois, c’est lors de son podcast The Nintendo Shack qu’il prédit l’annonce de l’arrivée du jeu It Takes Two sur Switch dans le prochain Nintendo Direct :Ce jeu est développé par le studio suédois Hazelight avec Josef Fares et édité par EA. Il a su se faire remarquer dès sa sortie en mars 2021 au point de recevoir de nombreux prix au Game Awards dont le très prisé Game Of The Year (GOTY).Uniquement en co-op à deux joueurs, dans ce jeu de plateforme 3D on incarne un couple sur le point de divorcer. Mais c’est réduits à l’état de poupées miniatures qu’ils vont vivre une aventure incroyable.En résumé It Takes Two c’est :On peut le dire, les récompenses sont plus que méritées et si le jeu vient réellement s’ajouter au catalogue Switch, c’est la promesse d’aventures inoubliables à partager avec sa moitié ou un/une ami(e). Croisons les doigts pour que la rumeur se confirme !Et vous, pensez-vous que ce portage soit réaliste ? Venez en discuter avec nous sur notre serveur Discord.