Fear Fest: Black Summer 2022, tremblez ce soir à 19h.

Feardemic accueillera Fear Fest : Black Summer 2022 le 6 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 ET. Vous pourrez le regarder sur YouTube à partir de 19h (horaire Paris) ci-dessous.



FEAR FEST: BLACK SUMMER 2022 | BROADCAST ◥(ºᵥᵥº)◤ 09/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Source : Gematsu.



Le showcase présentera plus de 80 jeux d'horreur, avec des bandes-annonces, du gameplay avec des streamers populaires et des interviews de développeurs. Parmi les éditeurs participants figurent Bandai Namco, Bloober Team, NIS America, Nacon, etc. Un joli programme pour un public averti, désirant se faire un avant goût d'Halloween.