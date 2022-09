News Lucid (Switch)

Soyez LUCID, ce metroidvania n'arrivera qu'en 2024 Une annonce qui nécessite de prendre son mal en patience. Le jeu Lucid ne devrait sortir qu'en 2024, on a donc largement le temps de voir le jeu venir. News

L'éditeur Apogee Entertainment et le développeur Matte Black Studio ont annoncé LUCID, un jeu de plateforme d'action à défilement latéral et de type Metroidvania qui sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam en 2024.