News Retro Studios

Dylan Jobe, un vieux de la vieille avec 25 ans d'expérience dans le jeu vidéo, est désormais Directeur du développement au sein de Retro Studios. Au cours de sa carrière, Dylan Jobe a notamment travaillé sur Warhawk, une exclusivité Playstation (qui remonte à 2007, certes, mais une sacrée expérience quand même).Dans ses nouvelles fonctions, Dylan Jobe est très impliqué dans le développement de Metroid Prime 4 : sa fiche de poste explique qu'il est responsable du planning, de la définition du jeu et de sa qualité. Il devra aussi mener à bien les entretiens annuels des membres de l'équipe de développement et faire la liaison entre les différentes équipes pour atteindre les objectifs de production.En lisant ces lignes, on se dit que ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être développeur de jeu vidéo, mais on sait que tous les regards sont tournés vers Retro Studios après le fiasco de la première tentative de développement autour de Metroid Prime 4, que Nintendo avait préféré tuer dans l'oeuf et reprendre à zéro, en confiant la franchise à sa filiale américaine.Ces derniers mois, le département des ressources humaines de Retro Studios a eu pas mal d'activité, avec le recrutement de plusieurs pointures : Bharathwaj ‘Bat’ Nandakumar Jhony Ljungstedt , et bien d'autres ! En août, on avait vu passer une annonce pour un Lead Producer , une offre toujours disponible si vous êtes intéressé.Avec autant de talents autour de sa génèse, Metroid Prime 4 pourrait bien créer la surprise. Le tout est maintenant de mener le projet à son terme avant que Nintendo ne passe lui aussi à la next-gen, car la route est encore longue avant que Samus ne vienne shooter des Metroid depuis nos écrans de télévision.Source : Videogamechronicle.com