RandoMine le rogue-like en prévision pour la Switch

RandoMine, 2D dwarven roguelite platformer, heading to Switch https://t.co/TQnNuP6AuF pic.twitter.com/auUedLd2Qc — Nintendo Everything (@NinEverything) October 5, 2022

C’est un jour glorieux où un groupe de héros méritants est promu demi-dieu à la prestigieuse Celestial Tavern. Cependant, une boisson apparemment innocente et festive pourrait coûter à ces héros non seulement leur bonne réputation, mais aussi leur forme physique. Cela pourrait également libérer des centaines de Randos chaotiques dans le monde et détruire l’ancienne taverne elle-même, mais nous préférons ne pas en parler.À la suite de cet incident malheureux, dans un accès de rage, l’aubergiste sage et puissant révoque les promotions des héros et en transforme un en âne – les deux n’étant restaurés qu’une fois la taverne entièrement réparée. Corrigez les torts de quatre ... eh bien, trois champions trop zélés en parcourant les terres à la recherche de fonds indispensables. Plongez dans le sous-sol perfide pour extraire de l’or, des pierres précieuses et d’autres richesses, repoussant la vermine même que ces nincompoops ont libérée.Employez les talents spécialisés de la pioche solide comme le roc de Kromp, de la fidèle pelle de Loppathia ou de la perceuse à action rapide de Praask. Conquérez les tyrans locaux à travers trois biomes pour vaincre le mal de la terre, si les héros demi-esprit survivent. S’ils ne le font pas, peu importe! La mort n’est qu’un simple

Nous apprenons aujourd’hui par le Twitter de Nintendo Everything l’annonce du rogue-like RandoMine 2D pour la Switch.Le jeu est prévu en sortie pour le deuxième trimestre 2023.Vous trouverez ci-dessous un descriptif du jeu fait par les développeurs afin de nous expliquer le contexte du jeu :S’exprimant sur l’annonce d’aujourd’hui, le designer Alexander Buzgó a déclaré : « RandoMine est un jeu amusant et dynamique qui peut être apprécié pendant des heures. Les héros peuvent choisir le personnage qu’ils veulent incarner et le changer rencontre après rencontre, en gardant chaque individu frais et excitant.Alors nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous ainsi que des screenshots en attendant le deuxième trimestre 2023.