Nintendo Live 2022 : des concert de DJ K.K et Splatoon 3 diffusés en live

Splatoon 2 - Live Concert at Nintendo Live 2019 - Nintendo Switch 10/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a aujourd'hui annoncé que son évènement Nintendo Live 2022 contiendrait non pas un mais deux concerts virtuels ! L'annonce a été faite sur Twitter : DJ K.K sera aux platines pour un concert exceptionnels, ainsi que les animateurs de Splatoon 3 !Les fans d'Animal Crossing: New Horizons et ceux de Splatoon 3 pourront partager ce moment exceptionnel. Les noms complets des concerts sont Animal Crossing: New Horizons DJ K.K. Paradise Mix!! et Splatoon 3 Deep Cut. Chaque concert devrait durer à peu près 1h.Voici ci-dessous le concert de 2019 :Les deux évènements seront diffusés en live sur la chaîne YouTube de Nintendo ce dimanche à 10h00. Des replays seront évidemment disponibles par la suite pour ceux qui ne pourront pas suivre l'évènement en direct.