22 Racing Series : une course furieuse dans un monde dévasté

On reste un peu perplexe quand on apprend la sortie courant 2023 sur Nintendo Switch de 22 Racing Series. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle loin de là, mais comme le titre a été largement mis en avant sur PC avec des optimisations AMD et supporte un framerate extrêmement élevé, on se demande à quoi ressemblera visuellement cette version Switch et surtout à quel framerate serons-nous bloqué ? On a bien vu le donwgrade sensible avec Redout 2, la barre semble encore plus haute à franchir.





Le premier jeu de course physique du futur (FPR) au monde se déroule sur une Terre dans 100 ans, où le changement climatique a ravagé l'environnement. Les séries de courses gourmandes en ressources se sont déplacées en ligne, limitant leur impact écologique et permettant à un sport mondial d'être accessible à tous. Le pitch est intéressant. Exit les grands prix sur circuits réels dans cet univers, beaucoup trop consommateurs d'énergie fossile, c'est désormais par le biais d'un eSport que les coureurs s'affrontent dans des univers virtuels simulés. 22 est une série de courses en ligne eSport avec une conscience environnementale. Le jeu de course basé sur les lois de la physique "22 Racing Series" sortira sur Switch, a annoncé GOATi Entertainment. La sortie est prévue pour 2023, en même temps que la mise à jour 1.0 sur PC. Concrètement, c'est un mix entre Wipeout et Gran Turismo, avec un gros travail sur le moteur physique du jeu.

Au 22e siècle, la conception et le développement de véhicules de pointe sont désormais simulés, testés et répétés entièrement en ligne. Les coureurs sont aux avant-postes de l'univers technologique, pilotant des véhicules et équipant des composants directement issus des départements de conception et d'ingénierie des fabricants, et transmettant à leur tour leurs données de performance aux fabricants. Ce nouveau système rapide de conception, de test et d'itération en boucle fermée a fait progresser la technologie plus rapidement, de manière moins couteuse et plus efficacement que ce dont le 21e siècle aurait pu rêver.Des défis uniques attendent les concurrents en 22. Les phénomènes météorologiques extrêmes et imprévisibles du 22e siècle favorisent une conception adaptable et modulaire de la capture de l'énergie et de la combustion afin de maximiser la capture de l'énergie tout en atténuant les pièges propres à chaque type de phénomène météorologique. Découvrez des terrains dans les environnements les plus touchés par le changement climatique, notamment la Floride, le Bangladesh, les îles Salomon et l'Antarctique. Accélérez dans des contre-la-montre, des courses en circuit, des éliminatoires difficiles, des courses de point à point et une capture de secteur inspirée de la capture du drapeau.



Prenez l'avantage sur la concurrence en laissant libre cours à votre créativité. Remplissez un inventaire virtuellement illimité de véhicules personnalisés avec un couple moteur, des choix d'adhérence des pneus et bien plus encore dans une configuration adaptative de nouvelle génération qui ajuste les véhicules en fonction de la vitesse et de l'action pour obtenir l'adhérence et la force descendante ultimes. Toute une gamme d'événements et de plusieurs types de jeu vont offrir une expérience de course en ligne multijoueur assez impressionnante.

Participez à une compétition massive de 100 joueurs et obtenez un rang impressionnant pour éviter l'élimination en mode Race Royale. Tentez de rattraper un autre coureur dans le mode "attrape-moi si tu peux", Streaker. Atteignez de nouveaux sommets de vitesse fulgurante en utilisant la gestion des ressources de stratégie en temps réel et en mettant en œuvre des mécanismes de construction pour une expérience de course inspirée de RTS (RTS-Racing). Si effectivement courir jusqu'à 100 joueurs en simultané peut sembler impressionnant, on reste en revanche plus réservé sur deux aspects intégrés dans ce jeu : les NFT et les récompenses lors des tournois en Bitcoin et autres cryptomonnaies. La customisation via des NFT permettra effectivement de posséder des éléments uniques pour son véhicule. Mais tout cela peut effrayer le joueur plus classique. Nous n'avons aucune indication pour le moment si ces particularités seront intégrées à la version Switch, si l'éditeur de circuits sera présent, si le titre sera crossgen (peu probable au regard de la différence de puissance entre les machines) et si ce côté eSport sera aussi bien soutenu sur la console de Nintendo.

Concourez en tant que pilote individuel dans votre catégorie pour disputer le championnat, ou affrontez une équipe contre une autre avec des mécanismes uniques de "propriété de la piste/du secteur" qui mettront en valeur une équipe bien huilée et orchestrée. La particularité du jeu, c'est que vous pouvez conduire en 3D, c'est à dire que vous pouvez rouler sur les murs et même le plafond, tout en étant soumis aux forces de la gravité. Cela impose d'aller le plus vite possible pour créer un appui suffisant et pouvoir rouler dans ces conditions. À propos de l'annonce d'aujourd'hui, Garth Midgley, directeur général et créatif de GOATi Entertainment, a déclaré :

"Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée d'aider la communauté de la course à donner vie à ses rêves de jeu vidéo. La combinaison de la physique de course du futur et de la stratégie de course en temps réel a été une étape importante dans notre processus de développement pour créer une expérience de course de nouvelle génération."

Un projet de longue haleine, qui aura mis plus de 10 ans à se concrétiser.

"Il s'agit d'un jeu de course où vous utilisez la physique réelle pour conduire à plus de 1000 kilomètres par heure. Il utilise la gravité et la physique, c'est pourquoi nous l'appelons un jeu de course physique du futur, vous pouvez concourir pour des secteurs de piste qui vous donnent des ressources que vous pouvez dépenser dans la course pour différents boosts et capacités pour vous aider, vous et votre équipe, à mi-course." Au lieu d'utiliser un moteur de jeu bien implanté sur le marché comme Unity ou Unreal Engine, 22 Racing Series a entièrement été construit autour d'un moteur tout spécialement créé pour lui.

"Lorsque nous avons commencé le développement, Unreal n'était pas un moteur gratuit, son utilisation coûtait environ un million de dollars par UGS et, comme nous allions construire un jeu rapide basé sur la physique, nous ne voulions pas dépendre du moteur de quelqu'un d'autre et qu'il modifie quelque chose qui ruinerait les performances de notre jeu." Garth a toujours eu les esports à l'esprit, il a vu le potentiel du jeu compétitif bien avant que les nombreuses ligues actuelles ne voient le jour. 22 Racing Series est conçu dès le départ dans l'optique de grandes compétitions. Voici ce qu'il indiquait au micro de Sifter en 2019



"J'ai commencé à m'intéresser à l'esport il y a 20 ans, lorsque Counter Strike est sorti. Les jeux de course devraient être parfaitement adaptés à l'esport, mais si une course devait être populaire pour un esport, quand devrait-elle l'être ? "Nous avons essayé de sortir ce jeu par nos propres moyens, mais nous avons fait d'autres jeux à côté pour gagner de l'argent, en faisant des contrats pour d'autres personnes et en externalisant. Nous avons travaillé sur des projets comme LA Noire, Darksiders 2 et Zelda, nous avons travaillé sur beaucoup d'autres jeux pendant cette période pour financer notre propre développement. Mais cela nous ralentissait vraiment, ne passant qu'environ un mois ou deux par an à travailler sur notre propre jeu. "

Avec une campagne Kickstarter réussie en 2019, le jeu a pu être lancé sur PC en accès anticipée, puis annoncé sur les grosses consoles. Avec la Switch, le jeu s'ouvre sur une plateforme extrêmement importante au niveau de sa base installée mais aux performances beaucoup plus réduites. On attend de voir, en espérant une très bonne surprise. Les joueurs PC pourront se faire une idée avec la version complète du jeu sur PC Steam le 22 novembre 2022, les autres plateformes patienteront en 2023.