News Nintendo

Et si Microsoft avait racheté Nintendo...

Steve [Ballmer, l'ancien CEO de Microsoft] nous a fait rendre visite à Nintendo pour savoir s'ils envisageraient de se faire racheter. Ils ont juste explosé de rire. Imaginez donc toute une heure avec quelqu'un qui vous regarde en rigolant. C'est un peu comme ça que s'est passé cette réunion

Les plus vieux lecteurs de Puissance Nintendo lèveront les yeux au ciel en disant "oh non, pas encore !", mais les petits jeunes vont pouvoir rêver au secteur du jeu vidéo tel qu'il serait aujourd'hui si, il y a 20 ans, Microsoft avait eu une réponse favorable à sa proposition de rachat de Nintendo.C'est un sujet que nous avions déjà évoqué sur PN, il y a de cela... une petite quinzaine d'années : quand Microsoft a choisi le jeu vidéo pour étendre ses activités, il a d'abord tenté l'approche croissance externe en se rapprochant de certains noms du secteur. Il y eut Midway, EA, Squaresoft... et même une offre de rachat de Nintendo Si on sait déjà depuis longtemps que Nintendo a donné une fin de non-recevoir à la proposition de Microsoft, on ignorait que Nintendo avait ri au nez des représentants de Microsoft venus leur faire cette proposition : Kevin Bachus, qui était alors en charge des relations avec les éditeurs-tiers, explique :Dans son article, Bloomberg évoque aussi le témoignage de Bob McBreen, qui était alors head of business development, et qui avait participé à une autre rencontre avec Nintendo pour proposé de créer une filiale commune Microsoft et Nintendo dans laquelle Microsoft se chargerait du hardware et Nintendo du software. Là encore, la réunion ne s'est pas très bien passée pour Microsoft, alors que le fabricant avait donné toutes les spécifications techniques de sa console à Big N.On a toujours su que Microsoft était intéressé par Nintendo , du moins jusqu'à une certaine époque. Et d'ailleurs, c'est sans doute ce long passé quelque peu tumultueux qui avait donné du grain à moudre à la rumeur d'une sortie du Xbox Game Pass sur Nintendo Switch dans le cadre d'un accord potentiel autour du cloud gaming Source : Bloomberg via Eurogamer