Quelques infos sur Super Mario RPG : bande-annonce de présentation, triste leak en ligne et studio en charge du développement

Aperçu détaillé de Super Mario RPG 13/11/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'attente est presque terminée pour les fans de Nintendo, car la date de sortie du remake tant attendu de Super Mario RPG est fixée à ce vendredi 17 novembre 2023. Ce titre classique, lancé pour la première fois en 1996 et qui n'avait jamais été physiquement publié en Europe, va enfin faire son apparition sur Nintendo Switch.Nintendo a récemment mis en ligne une bande-annonce du jeu sur sa chaîne YouTube, offrant aux nouveaux joueurs qui découvriraient la série comme aux fans de longue date un aperçu approfondi de ce jeu emblématique et de son système de combat remanié​​​​ :Du côté des moins bonnes nouvelles consacrées au jeu, on a aussi appris juste avant le week-end que la ROM du jeu s'était retrouvée en ligne, une semaine environ avant son lancement, laissant entrevoir certains détails internes, notamment le fait que le nom de code interne du jeu est "Stella". Cette fuite devient un peu habituelle en cette fin de vie de la Switch, et c'est l'occasion de vous inciter à la prudence pour éviter les spoilers sur les réseaux sociaux avant de découvrir le jeu par vous-mêmes​​ dès vendredi.En termes de développement, on a par ailleurs appris que le remake avait été réalisé par ArtePiazza, un studio connu pour son travail sur la série Dragon Quest de Square Enix. C'est Ayako Moriwaki de Nintendo qui a pris la réalisation du projet, succédant à Chihiro Fujioka, le directeur original du jeu sur SNES, qui n'est pas impliqué dans ce remake (sa fiche Wikipedia indique que son dernier projet Nintendo était Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020 en 2019, et juste avant de Mario et Luigi : Voyage au centre de Bowser. C'est plutôt une bonne nouvelle que le studio ArtePiazza se soit chargé du développement de ce remake.Nos finances sont mises à dure épreuve en cette fin d'année, ne serait-ce qu'avec le catalogue de sorties de Nintendo : Super Mario Bros Wonder, Warioware: move it! et Super Mario RPG sont les 3 grosses sorties qui ont rythmé nos colonnes en l'espace d'un mois et demie. Arriverez-vous à consacrer à chacun le temps nécessaire ? N'hésitez pas à venir réclamer des heures de temps de jeu supplémentaires sur notre Discord ou en commentaire ci-dessous !Sources : Perfectly Nintendo