Level 5 dévoilera les dates de sortie de ses prochains jeux lors d'une diffusion

Lors d'un précédent Nintendo Direct, les fans des diverses licences de Level 5 ont pu découvrir un retour du développeur sur le devant de la scène internationale du jeu vidéo. Ainsi ont été dévoilés les jeux suivants : Decapolice Inazuma Eleven : Victory Road , Megaton Musashi : Wired, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time , et peut-être le jeu le plus attendu de cette liste : Professeur Layton and The New World of Steam . Si pour la plupart une sortie en 2023 a été annoncée, on constate que la fin d'année commence à pointer le bout de son nez et qu'aucun de ces jeux ne semble vouloir sortir.