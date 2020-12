Animal Crossing: New Horizons - Quoi de neuf en décembre ? (Nintendo Switch) 12/07/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On adore les mois de décembre dans Animal Crossing: New Horizons. Depuis quelques jours, on sent déjà bien, dans l'Hémisphère Nord, que les jours froids de l'année arrivent, et avec eux les premiers flocons ! Ces flocons seront utiles pour réaliser des plans de bricolage, tout comme les boules que nous pourrons faire tomber des sapins en les secouant!Voilà quelques-uns des conseils que Nintendo prodigue dans une toute nouvelle vidéo consacrée à Animal Crossing: New Horizons, dans laquelle l'éditeur nous indique ce que nous allons pouvoir faire dans les jours à venir dans le jeu. Outre les créatures inhérentes au mois de décembre, c'est le changement de paysage, avec l'arrivée de la neige, qui fait partie de ces petites expériences trop mignonnes qui nous font revenir vers AC tous les jours (ou presque !).La vidéo nous rappelle que deux événements nous attendent bientôt : le jour des cadeaux, et le réveillon du 31. Les soirées sans nombre maximal de participants ni masque, c'est dans Animal Crossing: New Horizons uniquement, cette année !Ne manquez pas de lire notre test d'Animal Crossing: New Horizons , et de découvrir notre guide du jeu