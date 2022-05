"PROJECT-TRITRI", un jeu inspiré des RPG classiques des années 90, avec un character-designer de Xenoblade.

C'est un projet secret qui ne sera révélé qu'à partir du 26 mai 2022 avec plus de détail, pour une sortie au Japon assez rapide car le jeu est listé pour une sortie au deuxième trimestre 2022. Project-Tritri, dont on ne sait pas encore si c'est le titre définitif ou un nom de code, est un action-RPG permettant de jouer de 1 à 3 personnages, qui s'inspire des RPG classiques des années 90 et est développé par une équipe qui fait rêver, jugez du peu :





Les "Dieux de l'Ordre" et les "Dieux du Chaos" se sont battus pour prendre le contrôle du monde il y a longtemps. De cette bataille, de grandes armes sont tombées sur la terre, faisant s'effondrer le monde. Chaque Dieu a choisi un vaisseau, un champion surnommé "Guerrier des Dieux", et il a été décidé que ces guerriers s'affronteraient et qu'un vainqueur serait déterminé parmi ceux choisis. Après cela, beaucoup de temps a passé...

Jusqu'à ce que... Cyan, un jeune homme vivant une vie tranquille dans un petit village, apprenne qu'il est un "Guerrier du Chaos" choisi par les Dieux. Il entreprend alors un voyage pour lutter contre son cruel destin.

Nobuteru Yuuki (Trials of Mana, Chrono Cross) en tant que World DesignerRaita Kazama (Xenoblade, Puzzle & Dragons) en tant que Character Designer.Yuura Kubota (Octopath Traveler, Bravely Default II) travaillant sur le scénarioHiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana) composant la musiqueAtsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze, Megumi Mizutani (série Pokemon) ont tous conçu le jeu.En outre, Domerica s'occupera de l'animation et Three Rings est désigné comme studio de développement.Le site Gematsu a pu mettre la main sur un document de conception du jeu comprenant certains détails sur l'histoire, le concept et le design des personnages.Cet action RPG, outre la version Switch, est prévu également sur PS4 et PS5.Source : Gematsu