Des bonus offerts dans Pokémon GO pour les abonnés Amazon Prime

Pokémon GO et Prime Gaming d'Amazon ont aujourd'hui annoncé un partenariat qui permettra d'offrir des récompenses aux abonnés Amazon Prime.Concrètement, toutes les deux semaines, un lot de récompenses sera récupérable sur la page Amazon Prime Gaming dédiée . Et cela pendant plusieurs mois. De quoi voir venir sereinement l'été qui sera, on en doute pas, riche en évènements !Un premier lot est dès à présent disponible. Il permet d'obtenir :- 30 Poké Balls- 5 Rappels max- 1 Morceau d’ÉtoileLe service Amazon Prime nécessite un abonnement, mensuel ou annuel. Un tarif étudiant est disponible pour les joueurs encore en études !