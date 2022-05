Conférence d'Outright Games : voici les principaux jeux à venir en 2022 !

OG Unwrapped 2022 is here! 19/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dreamworks Dragons : Légendes des Neuf Royaumes

Le Grand Prix de la Pat Patrouille

L.O.L. Surprise !

Star Trek Prodigy Supernova

My Little Pony : a Maretime Bay Adventure

Justice League : Cosmic Chaos

Vous n'avez pas encore vu le programme spécial de découverte des jeux à venir dans les mois prochains de la part de l'éditeur britannique Outright Games ? Pas de panique :Nous commençons avec une belle annonce ! Dragons : Légendes des Neuf Royaumes sortira dès cet automne sur Nintendo Switch, et s’annonce prometteur. Très coloré et assez joli, le jeu vous permettra d’incarner Thunder, un dragon plutôt sympathique et de l’accompagner dans ses aventures afin de sauver sa famille dans un jeu accessible à toute la famille qui ne se veut pas dénué de challenge pour autant. En effet, un mode justement intitulé "Challenge" vous permettra de refaire les niveaux déjà parcourus avec un niveau de difficulté bien plus élevé.Il n’y aura pas d’humain présent dans le jeu, puisque l’histoire prend place à une époque où les humains n’habitaient pas encore notre planète. Une comète vient de passer très près de la Terre et vient bouleverser l’écosystème des dragons. Le jeu arbore une vue principalement de dessus ¾ mais semble également proposer des phases de plateforme, de vol, mais aussi des puzzles à résoudre. Le tout avec la possibilité de contrôler plusieurs dragons différents, chacun possédant un pouvoir spécifique.Des combats contre d’autres créatures sont évidemment au programme, et vous pourrez faire évoluer vos dragons au fil du jeu pour améliorer leurs caractéristiques. La license de Dreamworks, après avoir conquis le cinéma, la Tv mais aussi les livres, devrait s’épanouir sans trop de mal sur Switch où elle pourra attirer un public jeune et des parents soucieux d’offrir à leurs enfants un jeu pas trop violent. On a hâte de voir !Paw Patrol Grand Prix : voilà un nouveau rival pour Mario Kart 8 Deluxe sur Switch dans le coeur des plus jeunes ! Ici, les grands fans de la Pat’Patrouille devraient être aux anges puisqu’ils pourront jouer avec leur personnage préféré, y compris Rider ! Et leurs machines mythiques sont également de la partie. Evidemment, des pouvoirs spécifiques, boosts et autres options sont de la partie pour rendre les courses plus excitantes.Le jeu est visuellement fidèle à l’animé et plutôt mignon, même si on reste forcément sceptique quant à sa capacité à concurrencer Mario Kart sur le fond de jeu… L’avenir nous le dira ! En tout cas, il propose un multiplayer à 4 en écran splitté et c’est déjà une bonne nouvelle. Vous souhaitez lui donner sa chance ? Vous n’avez plus qu’à patienter jusqu’au 30 Septembre prochain !Qui veut un jeu de poupées Fashion ? LOL Surprise ! arrive sur Nintendo Switch dès le 07 Octobre prochain ! Si vous n’êtes pas familier avec les poupées LOL, n’ayez aucun doute : les enfants connaissent ces poupées par cœur et le jeu risque donc de se retrouver sous quelques sapins à Noël prochain…Mais en quoi consiste le jeu ? Et bien selon ce premier aperçu, le jeu semble s’apparenter à un party game de type Overcooked mais orienté Fashion. Vous allez devoir composer des LOL Suprise Balls et les distribuer à temps. Vous pourrez d’ailleurs jouer jusqu’à 4 ! Alors forcément, chez PN on joue peu aux LOL donc le jeu conserve pour nous encore quelques mystères. Mais dans l’idée, les images montrent un jeu qui semble plutôt sympathique à tester à plusieurs… Alors pourquoi pas ?Un jeu qui pourrait intéresser davantage la communauté PN est Star Trek Prodigy Supernova qui arrivera dès Octobre sur Switch. Ce jeu d’aventure au look très Nickelodeon et fidèle à l’anime va nous proposer des puzzles et autres énigmes à résoudre, mais également du combat, le tout en vue de ¾ dessus. Le jeu a la bonne idée de proposer un mode coop qui devrait être un bel atout ! Rendez-vous en Octobre pour pouvoir juger sur pièces !Pour finir (ou presaue), Outright Games nous a proposé quelques images de My Little Pony : a Maretime Bay Adventure qui devrait passionner principalement les plus jeunes. Prévu pour une arrivée dès le 27 mai prochain, ce jeu forcément très coloré et tout mignon vous proposera d’incarner Sunny à travers un jeu d'aventure à la 3ème personne et en 3D, mais également de vous amuser en mode multiplayer avec des Mini jeux ou encore de personnaliser à l’extrême vos petits poneys adorés. Tout un programme !C’était la cerise sur le gâteau de cette présentation : un joli petit teaser pour annoncer l’arrivée prochaine de DC Justice League : Cosmic Chaos ! Nous n’en savons pas beaucoup plus pour le moment, si ce n’est que le jeu sera de type action / aventure et que nous pourrons incarner certains des plus iconiques Super Héros de la League !D’ailleurs, le teaser, de quelques secondes à peine, nous a malgré tout déjà montré les plus connus d’entre-eux avec un look délicieusement enfantin, un peu à la façon d’un Link’s Awakening sur Switch ! Le jeu sera jouable jusqu’à 2 en local et arrivera en 2023… Sans plus de précisions pour le moment !