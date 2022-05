Cartes Pokémon : la collection Pokémon GO dévoile ses surprises

Galerie images 20/05/2022











Ça vous est déjà arrivé de vous faire duper par une carte Pokémon ? Non ? Regardez donc ce Keunotor de plus près… pic.twitter.com/wF4c1IPmjl — JCC Pokémon France (@JCCPokemonFR) May 20, 2022

Les cartes à jouer Pokémon s'apprêtent à accueillir une nouvelle collection issue du jeu Pokémon GO et de ses particularités qui font la joie de millions de joueurs depuis près de six ans.La gamme est attendue pour cette été avec tout un tas de produits qui mettront en avant les Raids, les nouveaux personnages et objets qui ont été présentés pour la première fois dans ce jeu mobile, sous la forme de cartes à collectionner évidemment !Aujourd'hui, quelques nouvelles cartes ont été dévoilées par The Pokémon Company. On retrouve Melmetal-VMAX, mais aussi les Oiseaux Légendaires. Toutes ces cartes sont estampillées d'un logo Pokémon GO, pas forcément des plus jolis, mais qui aura le mérite de distinguer ces cartes des autres.Outre ces nouvelles cartes, une petite surprise a été dévoilée sur Internet avec la carte Méamorph qui sera cachée derrière un autocollant recouvrant entièrement la carte et prenant l'apparence d'une modeste carte Keunotor. Seul un petit symbole en bas de la carte permettra de déjouer la supercherie.A noter que The Pokémon Company a précisé que l'autocollant ne pourra pas être conservé lors des matchs de cartes Pokémon et que seule la carte Métamorph est autorisée.Sortie prévue de cette collection entre juillet et août !