Précommandes Tears of the Kingdom : de superbes goodies aux USA et au Japon, le point sur nos bonus et offres en France

it appears Amazon JPN preorder bonus for Tears of the Kingdom is...a spoon/fork pic.twitter.com/j0ipOECFqG — Wario64 (@Wario64) March 17, 2023

Kotaku a révélé que les précommandes pour le jeu au Japon proposent de recevoir... une cuillère et une fourchette en série limitée. Ces couverts, plutôt élégants, sont ornés de motifs de la série Zelda et sont destinés à être utilisés pour savourer des plats tout en admirant leur beauté. On en fait trop ? En tout cas, inutile de vous dire que c'est aussi étonnant qu'indispensable dans toute collection digne de ce nom !Ce n'est pas tout, car de l'autre côté de l'Atlantique, aux USA, GameStop propose également un bonus de précommande plutôt sympa pour les fans de Zelda. Les joueurs qui précommandent le jeu dans l'enseigne spécialisée recevront une plaque en bois de collection, gratuitement, avec leur jeu. Cette plaque en bois est ornée du logo Zelda et d'un motif gravé sur le thème du jeu.Bien que ces bonus de précommande soient exclusifs à chaque région, ils ajoutent une touche unique à l'acquisition du jeu, avec un cadeau qu'on sait collector.Ces cadeaux nous ont donné envie de regarder quels bonus de pré-commande étaient proposés en France notamment, parce que finalement, nous sommes sans doute assez peu nombreux parmi les lecteurs de cette actualité à pouvoir aller au Japon réserver les couverts Zelda, ou aux USA pour la plaque de bois au look du jeu.Ainsi, nous avons fait le tour des opérations en cours, il est possible que certains liens vers vos sites eCommerce préférés soient d'ailleurs des liens affiliés, autant que cela soit dit même si ce ne sera pas systématique dans les lignes qui suivent.La FNAC propose le jeu en version standard pour 54,99€ (avec 10€ offerts pour les adhérents FNAC) au moment où ces lignes sont écrites, avec 10€ en chèque cadeau pour tous les adhérents FNAC, et deux cadeaux : un poster A2 du jeu, et une planche d'autocollants. On avoue que le poster serait du plus bel effet pour trouver l'inspiration en levant les yeux vers le mur, mais c'est en tout cas un cadeau qui fait mouche.C'est parfois un peu compliqué avec la FNAC pour bien commander ses bonus de précommande : il faut ajouter les 3 produits au panier pour en bénéficier, le panier s'actualisera alors pour que le prix indiqué sur les goodies soit indolore pour votre portefeuille. Cliquez sur ces liens pour accéder aux deux produits : le poster A2 Zelda et les stickers Zelda vous y attendent. Voici à quoi ressemblent ces deux cadeaux : Chez Micromania , le jeu est nettement plus cher : 69,99€ au prix normal, avec toutefois 10€ offert lors des précommandes jusqu'au 10 mai 2023. Deux bonus sont proposés par Micromania : la fameuse planche de stickers évoquée précédemment, mais aussi en exclusivité pour l'enseigne "magnifique pièce collector (taille 4 cm)".CDiscount n'offre pas de bonus avec le jeu, mais le propose actuellement à 54,99€ Dans la grande distribution, les enseignes ne sont pas en reste : Carrefour offre 10€ de bon d'achat sur un prix de vente déjà agressif de 51,49€, sans bonus toutefois.Leclerc propose par exemple un notebook Zelda en cadeau pour toute précommande du jeu Tears of the Kingdom . Le jeu est proposé à un prix intéressant : 51,49€, ce qui ne gâche rien à la perspective de prendre ses notes dans un carnet spécial !On termine avec Auchan qui s'est aligné sur ses confrères et propose le jeu en précommande à 51,99€ . Sachez que si c'est votre première commande chez Auchan, vous pouvez bénéficier d'une remise de bienvenue de 10€ lors de la création de votre compte.La FNAC propose des précommandes de l'édition collector en ligne au prix de 149,99€ . Vous verrez plus bas que certains sont moins chers, mais vous pouvez obtenir une remise de 10€ avec le code MARS10 — on vous encourage à surveiller les promos une fois ce code expiré.Il faut surveiller les disponibilités du coffret chez Micromania, qui le propose à un tarif plus doux de 139,99€ . En plus, lors de la précommande du coffret collector avant le 10 mai lors de sa dispo, vous recevez aussi les deux bonus évoqués pour l'édition standard.N'oubliez pas la sortie d'un amiibo spécial pour compléter votre collection d'amiibo Zelda : une figurine Link Tears of the Kingdom sera proposée dès le 12 mai 2023. Micromania vous propose de la précommander pour 16,99€ Il nous semble avoir fait le tour des opportunités pour précommander sereinement votre exemplaire préféré de Tears of the Kingdom : n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord car en prenant le rôle @Collectionneurs, vous pourrez être notifié des infos lancées par la communauté dans nos canaux dédiés. Quand les collectors sont aussi rares que leur nom le laisse entendre, ces alertes sont terriblement efficaces !Sources : GoNintendo