Nintendo eShop : des promotions spéciales pour Super Mario

La promotion #SuperMario va bientôt débuter ! La 1re vague de réductions qui inclut des titres comme #SuperMario3DWorld + #BowsersFury et #SuperMarioMaker2 débutera le 05/04, et d'autres titres passeront en promotion à partir du 20/04.



Plus d'infos : https://t.co/MR6RoST8eg pic.twitter.com/geOPowhPKf — Nintendo France (@NintendoFrance) April 3, 2023

C'est le 5 avril que sortira au cinéma le film d'animation Super Mario Bros. mais c'est aussi le jour que débutera une nouvelle promotion spéciale sur le Nintendo eShop de la Switch.Nintendo a, en effet, annoncé ce lundi l'arrivée tout le long du mois d'avril, de promotions exceptionnelles sur l'eShop pour rendre hommage au célèbre plombier. Les festivités commenceront donc ce mercredi avec une première vague de promotion.Nous n'avons pas encore le détail des promotions à venir mais nous savons déjà que Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Super Mario Maker 2 seront de la partie, tout comme Yoshi's Crafted World et Donkey Kong Country Tropical Freeze. Sur son site officiel , Nintendo détail que l'offre commencera le 5 avril à 10h et se terminera le 19 avril pour laisser sa place à une deuxième vague de promotions, jusqu'au 4 mai 2023.