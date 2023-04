Nintendo Systems : une filiale commune entre Nintendo et DeNA annoncée

Nintendo a récemment annoncé la création d'une entreprise commune avec DeNA appelée "Nintendo Systems". Cette joint-venture a pour objectif de développer des services numériques pour les joueurs, tels que des applications pour smartphone et des services en ligne. Plus exactement : "créer un système qui facilite la mise à disposition de divertissement Nintendo aux consommateurs". Voilà qui est un peu mystérieux.Dans la foulée, un nouveau site web "Nintendo Systems" a été lancé pour fournir plus d'informations sur cette collaboration entre les deux sociétés japonaises. Le site fournit également des liens vers les sites web de Nintendo et DeNA, ainsi que des informations sur les jeux et surtout les services qui seront proposés par cette nouvelle structure.Le fait de parler de "Système" dans le nom de la société et non de jeux est assez porteur de sens sur la finalité de cette nouvelle société de Nintendo et DeNA.DeNA travaille avec Nintendo depuis plusieurs années maintenant. Feu Satoru Iwata avait annoncé l'arrivée de Nintendo sur mobile et cela s'était traduit quelques années plus tard par des jeux mobiles tels que "Super Mario Run", dévoilé lors d'un événement Apple — une consécration, et "Fire Emblem Heroes", entre autres.En toute hypothèse, "Nintendo Systems" devrait donc permettre à Nintendo et DeNA de poursuivre leur collaboration, grâce à des services en ligne pour les consoles Nintendo : n'oublions pas que DeNA est impliqué dans le Nintendo Network, et les services d'achat de jeux en ligne.Nous avons quelques informations sur les cadres de l'entreprise : son Président est Tetsuya Sasaki, et parmi les directeurs on citera Shinya Takahashi, Yusuke Beppu, Kenji Yamamoto, Kotaro Fukawa, Keigo Watanabe et Kenta Sugawara. Nintendo dispose de 80% des parts de cette filiale, DeNA de 20%.Source : Perfectly Nintendo