[Pokemon Presents] Toutes les infos concernant Pokemon Ecarlate et Violet

Bienvenue dans la région de Paldea

Votre aventure se déroule dans la région de Paldea, dont les vastes paysages sont parsemés de lacs, de terres arides, et de chaînes de montagnes périlleuses aux sommets vertigineux. Plusieurs Dresseurs et Dresseuses s’aventurent dans la région et affinent leurs talents grâce aux combats Pokémon.À Paldea, les êtres humains et les Pokémon vivent en harmonie dans des lieux variés, allant d’un village agricole aux récoltes abondantes à une ville portuaire disposant d’un marché animé.Beaucoup de Pokémon vivent aussi dans les cimes des arbres, les rivières et toutes sortes d’environnements sauvages. Il ne tient qu’à vous de partir à leur rencontre.

Les Centres Pokémon

Le Motismart sera votre allié

Votre aventure peut commencer

Vous pourrez vous mesurer à vos camarades, comme Menzi, Pepper et Pania, avec qui vous vous lirez d’amitié, et faire la connaissance du corps enseignant qui vous partagera son savoir en matière de combats, de biologie Pokémon et bien plus encore.

Les personnages

Votre aventure selon vos envies

Nouvelles formes pour Koraidon et Miraidon

Forme de course / Mode terrestre

Forme de nage / Mode Aquatique

Forme de vol / Mode Aérien

Mécanismes de jeu

Qu’est-ce que la Téracristallisation ?

Téracristallisation en combat

Comment Téracristalliser un Pokémon





Les raids Téracristal

Jouer avec vos proches

Les nouveaux Pokémon

Pâtachiot

Sa peau lisse et moite est élastique. Elle est donc à la fois ferme et souple. Lorsqu’il est agité, il intimide ses adversaires en gonflant son corps afin de paraître plus imposant.​ Pâtachiot est capable de faire fermenter les aliments à proximité grâce à la levure que contient son souffle. Une levure qui est d’ailleurs très utilisée en cuisine et c’est la raison pour laquelle les êtres humains protègent ce Pokémon depuis longtemps.

Balbalèze

L’impressionnante musculature de Balbalèze lui permet de soutenir son immense carrure. Elle octroie également à ses attaques physiques une puissance phénoménale. Protégé par son épaisse couche de graisse, il migre vers les régions enneigées. Balbalèze possède 5 cornes robustes. Celle qui se trouve sur sa mâchoire peut emmagasiner de l'énergie de type Glace, et ainsi baisser la température environnante pour geler tout ce qui se trouve autour de Balbalèze. ​​​

Nouvelle forme régionale pour Axoloto

Dans les temps anciens, les Axoloto de la région de Paldea vivaient sous l’eau. Ils semblent en avoir été chassés à la suite d’une lutte de territoire. Ils se sont alors installés dans les tourbières.​​ Afin de ne pas s’assécher, ils ont peu à peu appris à recouvrir leur corps d’un film toxique. Le mode de vie terrestre des Axoloto de Paldea a fait durcir leurs branchies. Ils se déplacent lentement à cause de leurs corps lourds, mais ils peuvent se protéger en projetant un puissant liquide toxique depuis leurs branchies.​​ Il n’est pas rare d’observer des Pokémon empoisonnés à proximité des lieux de vie de ces Axoloto.

Afin de revenir sur les éléments présentées, voici la vidéo de présentation des prochains opus de la sagaDans Pokemon Ecarlate et Violet, vous serez amenés à parcourir la nouvelle région aux allures hispaniques : PaldeaLe site officiel ajoute queAfin de pouvoir découvrir la région de Paldea en intégralité, vous aurez besoin de vous arrêter dans les différents centres Pokémon. Nouveauté de cette région, les centres ne sont plus forcement uniquement en ville et vous pourrez soigner vos Pokémons un peu partout lors de votre aventure. Pour repérer ces bâtiments, un panneau lumineux en forme de Pokémon vous indiquera le chemin (même de nuit)Apparu dans Pokémon Soleil et Lune, Motisma deviendra votre partenaire lors de votre aventure. En plus d'intégrer la Carte (bien utile pour repérer les villes proches, des Centres Pokémon et des Pokémon sauvages), il comportera le Pokédex. L'application Pokédex est apparemment sous format livre.Dans Pokémon Ecarlate et Violet, vous incarnez un élève de l'Académie Orange ou Raisin en fonction de votre version. Située dans la ville de Mesaledo, vous pourrez prendre part à une grande Aventure avec la Chasse au Trésor.Lors de votre Chasse au Trésor, vous rencontrerez, en plus du professeur Pokémon, plusieurs personnages dont :- Clavel : En tant que proviseur, il vous apprendra de nombreuses choses sur l’école. C’est une personne à la fois stricte et aimable qui semble connaître la Professeure Olim et le Professeur Turum.- Jacq : M. Jacq est votre professeur principal ainsi que votre professeur de biologie. Spécialisé dans la biologie Pokémon, il a également développé l’application Pokédex pour le Motismart. Son côté tête en l’air fait qu’il se perd parfois dans ses propres recherches.- Pepper : Pepper est un élève d’une classe supérieure. Très doué en cuisine, son but est de trouver des recettes permettant de soulager les Pokémon. Il vous demandera souvent de l’aide, car il n’est pas doué en combat Pokémon.- Pania : Pania est dans la même classe que vous. De nature timide, elle ne semble pas venir à l’école de manière régulière. Elle porte une affection particulière à son énorme sac Évoli qu’elle a toujours sur le dos.La principale nouveauté de Pokémon Ecarlate et Violet réside dans l'exploration d'un Open-World. Premier de la série principale, vous aurez le loisir d'explorer Paldea dans le sens que vous souhaitez comme dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild.Vous aurez ainsi 3 grandes trames narratives à terminer, dont une centrée sur la collection des 8 badges d'arènes. Ne possédant pas de trajectoire prédéfinie, ce sera à vous de choisir le lieu et l'arène de votre prochaine destination. Serez vous le prochain maitre/maîtresse de la Ligue ?Pour le moment, nous ne connaissons pas les 2 autres trames narratives. Le site officiel précise qu'elles contiendront leurs "lots d'épreuves et de tribulations".Annoncé lors du précèdent Pokémon Presents, les légendaires de cette génération répondront au nom de Koraidon et Miraidon.Lors de votre aventure, vous ferrez la rencontre du Pokémon légendaire et ce dernier se joindra à vous. Sans plus de précision sur leurs rôles dans l'intrigue, Game Freak vient de dévoiler plusieurs formes, vous permettant de parcourir la région plus facilement (coucou les montures). Ainsi le site officiel précise que les légendaires aborderont 3 formes :Traverser Paldea à pied peut être un véritable calvaire. En apprenant à chevaucher Koraidon sous sa Forme de Course ou Miraidon en Mode Terrestre, vous pourrez voyager à travers la région avec plus de liberté.Vous aurez la possibilité de traverser des rivières, des lacs et des mers durant votre aventure afin de vous approcher des Pokémon qui y vivent. La Forme de Nage de Koraidon et le Mode Aquatique de Miraidon vous permettront de le faire sans effort.Vous aurez la possibilité de sauter depuis le sommet de montagnes, de hautes falaises ou de grands bâtiments afin de planer vers votre destination. Non seulement cela vous offrira plus d’options de déplacement, mais vous pourrez également planer librement et profiter de la vue imprenable et caractéristique des cieux de Paldea.Après la méga-évolution, les attaques Z et le GigaMax, il est temps de découvrir la Téracristallisation.Dans la région de Paldea, les Pokémon peuvent changer d'apparence et ainsi devenir étincelants et scintillants. Un joyau Téracristal apparaît alors sur sa tête comme une couronne tandis qu'il devient brillant comme une gemme. Cette transformation est justement le sujet d'études des professeurs Olim et Turum.A l'instar des méga-évolution, la téracristallisation vous permettra d'obtenir un avantage lors de vos combats.Chaque pokémon obtient lors son changement de forme un pouvoir spécial en accord avec son type Téracristal. Ce mécanisme permet d’améliorer vos stratégies de combat en augmentant la puissance des capacités dont le type correspond au type Téracristal de votre Pokémon, ou en changeant la faiblesse de votre Pokémon.Par exemple, certains Évoli auront le type Téracristal Normal, alors que d’autres auront le type Téracristal Eau.Nous dénombrons 18 types en tout. Ce qui en fait d’innombrables combinaisons de Pokémon et de types Téracristal. Une Téracristallisation n'est cependant utilisable qu'une fois par tour.Pour pouvoir accéder à cette mécanique de combat, il vous faudra posséder une orbe Téracristal. Seuls quelques Dresseurs et Dresseuses de la région de Paldea sont autorisés à utiliser cet objet spécial.Cependant, à chaque utilisation, votre Orbe Téracristal consommera la totalité de son énergie de Téracristallisation. 3 solutions pour pouvoir l'utiliser à nouveau : Attendre pour qu'il se recharge, toucher des cristaux débordants d’énergie Téracristal, ou en vous rendant dans un Centre Pokémon.Si vous avez aimé les raids Dynamax dans Pokémon Bouclier et Epée, les raids font leurs retour dans leurs formes Téracristal.Présenté comme un type de combat inédit, vous ferez équipe avec trois autres Dresseurs et Dresseuses pour affronter un Pokémon sauvage téracristallisé dans un temps imparti. Durant ces combats, vous pourrez attaquer sans attendre que le tour de vos camarades soit terminé. Vous devrez donc veiller à vous coordonner plus rapidement.Pour participer à un raid, vous trouverez des cristaux scintillants semblables à des gemmes. Si vous touchez ce cristal, un raid débutera. Sachez que la couleur de ces cristaux indique le type Téracristal du Pokémon que vous croiserez dans le raid. Un pilier de lumière étincelant émane de ces cristaux et s’étend jusqu’au ciel, ce qui vous permet de les repérer facilement.Si vous réussissez à battre le Pokémon dans le temps imparti, vous obtiendrez une chance de pouvoir l'attraper.Sachez que vous pourrez également rejoindre un raid vos amis avec un mot de passe.Remarque : un abonnement au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour interagir avec d’autres joueurs et joueuses via Internet.En plus de pouvoir échanger et combattre avec vos amis, Pokémon Ecarlate et Violet vous permet d'intégrer la partie d'un autre joueur et ainsi participer à son aventure.Pour cela, rendez vous au club union, présent dans les Centres Pokémon.Avec ce nouveau trailer, nous connaissons maintenant 2 Pokémons (au look particulier) ainsi qu'une nouvelles formes régionales. Voici donc :Décrit comme un Pokémon Chiot de type Fée possédant le talent Tempo PersoLe Pokédex le présente comme le Pokémon Baleinapied​ de type Glace, et possédant le talent Isograisse.Le Pokémon de 2éme génération est le premier a obtenir une forme de Paldea. Il devient Poison/Sol avec le Talent Point Poison. Aucune forme pour Maraiste n'a encore été dévoilée.Voila ce qui conclu l'ensemble des informations obtenues lors de ce Pokémon Presents. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur ces nouveaux titres, les designs des Pokémon ainsi que sur la nouvelles fonctionnalités en commentaire ou sur le Discord de Puissance Nintendo.Pokémon Ecarlate et Violet sont prévus pour le 18 novembre 2022. Les précommandes sont déjà disponibles sur le Eshop et dans les magasins partenaires.