Résultats trimestriels de Nintendo : ça baisse, ça baisse !

Le trimestre en chiffres

Des ventes de consoles et de jeux en baisse

Mise à jour des million-sellers

Regard sur le trimestre à venir

Nintendo a publié ce 3 août ses résultats trimestriels pour la période du 1e avril au 30 juin 2022, accusant le coup d'un net recul des ventes de Switch attribué à la pénurie de composants. Retour sur un trimestre qui ne restera pas dans les annales, mais qui ne manque pas de surprises non plus.Avec un chiffre d'affaires de 307,46 milliards de yens (soit 2,275 milliards d'euros), Nintendo accuse un recul de 4,7% par rapport à la même période l'année dernière, elle-même déjà marquée par un recul de 9.9% à l'époque par rapport au "trimestre Covid" que fut la même période de 2019 avec la sortie d'Animal Crossing: New Horizons.Le profit opérationnel recule plus nettement de 15,1% ce trimestre à 101,647 milliards de yens, soit 752,188 milliards d'euros. Le profit ordinaire est quant à lui en très nette progression de 29,6% à hauteur de 166,723 milliards de yens, soit 1,23 milliards d'euros, grâce notamment au taux de change favorable de Nintendo qui lui permet de gagner 51,7 milliards de yens sur la période qui s'ajoutent à la part de "Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère" à 118,994 milliards de yens, soit 880,55 millions d'euros.Dans sa présentation, Nintendo indique que ses frais généraux ont nettement augmenté de 13,5% notamment en raison de la faiblesse du yen, des frais de publicité et... des investissements en recherche et développement (c'est toujours un bon signe quand on dépense de l'argent pour son avenir).Ce trimestre, Nintendo semble souffrir plus encore de la pénurie de semi-conducteurs. C'est en tout cas l'excuse avancée pour justifier la baisse des ventes de consoles sur la période, avec 3,43 millions de Switch vendues : cela représente une baisse de 22,9% par rapport à l'année dernière, mais cela ne semble pas inquiéter Nintendo outre-mesure qui reste droit dans ses bottes quant à l'objectif au 31 mars 2023.Jusqu'à présent, Nintendo a vendu 111.08 millions de consoles, une très belle performance pour la machine qui se rapproche du score de la Game Boy (118,69 millions). La Wii est battue de 10 millions... et la Wii U de 97 millions (aie !).On a quelques précisions sur les ventes pour chacun des modèles :- Switch classique : 1,32 millions- Switch OLED : 1.52 millions- Switch Lite : 0.59 millionsNintendo annonce aussi une baisse des ventes de jeux sur le trimestre, de 8.6% même si plus de 104 millions de joueurs ont utilisé leur console sur une année, pour un nombre total de jeux vendus de 41,41 millions. Quelques jeux se sont très bien vendus sur la période, on signalera la sortie de Nintendo Switch Sports ()4,84 millions d'exemplaires vendus) et de Mario Strikers: Battle League (1,91 millions). Des jeux sortis au trimestre précédent continuent sur leur lancée comme Kirby et le monde oublié (+1,88 millions d'exemplaires pour un total de 4,53 millions). Et des jeux anciens comme Mario Kart 8 Deluxe continuent sur leur insolente lancée avec 1,48 millions d'exemplaires en plus qui viennent constituer un total de 46,82 millions.Les ventes en téléchargement progressent sur le trimestre de 16% à 88 milliards de yens, mais dans le même temps le revenu tiré du jeu mobile est en recul de 16,8%. Ces performances variées, mais globalement en baisse, font le chiffre d'affaires évoqué plus haut de 307,4 milliards de yens, dont 79,9% sont réalisés à l'export.Avec la performance de Nintendo Switch Sports et les ventes toujours vigoureuses de Mario Kart 8 Deluxe, le classement des million-selles de la Switch évolue malgré tout relativement peu :1. Mario Kart 8 Deluxe – 46.82 millions2. Animal Crossing: New Horizons – 39.38 millions3. Super Smash Bros. Ultimate – 28.82 millions4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 27.14 millions5. Pokemon Sword / Pokemon Shield – 24.50 millions6. Super Mario Odyssey – 23.93 millions7. Super Mario Party – 18.06 millions8. Pokemon Diamant Brillant / Perle Scintillante – 14.79 millions9. Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Evoli! – 14.66 millions10. Ring Fit Adventure – 14.54 millionsNintendo Switch Sports et Mario Strikers Battle League n'ont pas encore gagné leur place dans ce classement, loin de là !Nintendo conserve ses estimations de chiffre d'affaires pour l'année fiscale, et rappelle que les mois à venir ont un programme chargé destiné à "préserver l'intérêt pour les 3 modèles de consoles" : Xenoblade Chronicles 3 vient de sortir, suivra en septembre Splatoon 3 puis Bayonetta 3 en octobre et Pokémon Scarlet et Violet en novembre.Sources : Nintendo Japon ( ici et là