Carnet noir : décès d'un pionnier du jeu vidéo français, Eric Viennot

La maladie aura été la plus forte malgré un combat mené tambour battant. Eric Viennot s'en est allé le 27 juillet dernier. Si les plus jeunes ne connaissent probablement pas son nom, Eric Viennot était l’un des game designers français parmi les plus réputés. Il a établi sa renommée par des concepts de jeux innovants, basés sur des partis pris narratifs forts, et comme pionnier des jeux transmédia. Parmi ses créations les plus connues, on peut citer les Aventures de l’oncle Ernest (une série de jeux d’aventures destinée aux enfants, traduite dans plus de 15 langues, qui a remporté un grand succès et de nombreux prix en France et à l’étranger et reste pour de nombreux trentenaires un vivace souvenir de jeux intelligents), La Boite à bidules, In Memoriam 1 et 2 et le thriller interactif et transmédia Alt-Minds en 2012.



L'oncle Ernest : la making-of 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Co-fondateur et directeur de création du studio indépendant Lexis Numérique pendant 24 ans, il a permis la vente de plus de 8 millions de jeux pendant cette période dont certains titres ne sont clairement pas des inconnus : la série Alexandra Ledermann, Expérience 112, Les Pooyoos, Red Johnson’s Chronicles… Il était concepteur transmédia, game designer et directeur artistique free lance depuis 2014.





Sacré Chevalier des Arts et Lettres en 2007, Eric Viennot publiait l’an dernier le roman In Memoriam basé sur la trame du jeu vidéo. Hommage unanime dans la presse autour de ce grand monsieur et condoléances à ces proches. Éric viennot a tenu pendant plusieurs années le blog "Y’a pas que les jeux vidéo dans la vie !" sur le site Libération, pour le moment inaccessible.





Retrouvez une intéressante discussion avec ce visionnaire dans cette vidéo du rendez-vous des futurs, une émission qui s'était tenue lors du Festival du Rendez-Vous des Futurs les 5 et 6 mai 2021 autour du thème "l'imagination au défi du réel : création, action !'. Cinq grandes questions avaient été abordées :



- La créativité numérique au cœur de l’innovation pédagogique

- Les médias du futur, nouveau paradigme d’information

- Le nudge et les neurosciences au service du bien commun

- L’Econologie, pour mettre la nature au cœur de l’économie

- Les nouveaux imaginaires, pour défier l’impossible



Au niveau des intervenants, nous avions donc Eric Viennot, Jean-Guy Escolivet : Gamer expérimenté de Eve Online et Yann Minh : Artiste, réalisateur, designer cyberpunk, créateur du Noomuseum. De quoi vous permettre de découvrir des personnalités très en avance sur leur temps !





E.Viennot, Y.Minh et JG.Escolivet : " Récit du monde hybride : entre jeu vidéo et réalité fictive " 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



N'hésitez pas à consulter le site officiel d'Eric Viennot afin de découvrir ou redécouvrir ces anciens et récents projets.