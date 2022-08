Hokko Life confirmé sur Switch pour une sortie le 27 septembre 2022

Si Animal Crossing est une franchise forte sur console Nintendo (et en particulier avec son dernier volet New Horizons sur Switch), ce n'est pas le cas des autres plateformes qui peinent à obtenir un titre qualitatif similaire. Cela pourrait bien changer avec l'arrivée prochaine d'un nouveau challenger qui semble avoir quelques bons arguments pour lui. Hokko Life est un très bon titre de simulation de communauté villageoise développé par l’équipe de Wonderscope Games et édité par Team17.





Sorti en accès anticipé sur PC via Steam en juin 2021, le titre a su se constituer une belle communauté de fans, ravis des mises à jour successives apportées au titre.



Hokko Life - Festive Fixes Update 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même si on sent l'inspiration Animal Crossing régulièrement, ce n'est pas une simple copie. On nous invite à faire évoluer notre village et notre communauté à travers des mini-jeux, mais aussi en discutant avec les villageois. Un outil de conception 3D permet de développer votre créativité afin de personnaliser au mieux votre expérience de jeu, votre lieu de vie et votre avatar au maximum. Après tout ce travail, vous pourrez bien sûr vous reposer ou vous amuser dans Hokko avec vos amis et vos villageois.





Logiquement, le monde des consoles va pouvoir accueillir ce charmant titre, pour la plus grande joie des possesseurs de Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5. Pour la version Switch, la compétition va être rude mais si vous avez fait le tour d'Animal Crossing, Hokko life peut se montrer une bonne opportunité de replonger dans un gameplay similaire tout en variant les plaisirs.





Hokko Life quittera le Steam Early Access ET arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et NintendoSwitch le 27 septembre ! Hokko Life est un jeu de simulation communautaire douillet et rempli de créativité. Descendez du train et entrez dans votre nouvelle vie dans le village d’Hokko ! Reprenez l’ancien atelier et soyez créatif ; utilisez des matériaux artisanaux et concevez tout ce qui se trouve en ville ! Avec une liberté de création totale, quel type de ville allez-vous construire ?



Hokko Life l Console Announcement Trailer 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Team17 PR