Petit Dej PN du mercredi 3 aout : Risen de THQ Nordic, grosse promo eShop à venir, rappel des mises à l'arrêt d'application sur 3DS et Wii U, de nouvelles icones et Samurai Maiden

THQ Nordic semble vouloir porter Risen sur Switch

C'est un RPG action datant de 2009 qui semble bénéficier actuellement d'une opération remise à jour technique pour sortir sur les plateformes du moment. Même si THQ Nordic n'a rien officialisé à son sujet pour le moment, on a pu découvrir que l'organisme de certification (USK équivalent à notre PEGI) allemand avait établi une classification pour une édition Switch de ce jeu.



Risen a été créé en 2009 par Piranha Bytes, le studio derrière la série Gothic et les titres ELEX. Risen a très vite été annoncé comme la suite spirituelle des Gothic : monde ouvert, quêtes et combats en pagaille, sur un thème fantastique. Ce qui n'est pas clair pour l'instant, c'est si la réédition sera un simple portage ou si elle comportera de nouveaux éléments comme des visuels mis à jour.

Échoué sur une plage après le naufrage de son bateau et livré à lui-même, votre héros se retrouve sur île sous le contrôle de l'inquisition et de son chez Mendoza et des troupes de l'ordre. En parallèle, le groupe dissident de Don Esteban fouille les ruines nombreuses et mystérieuses de l'île en amassant de l'or. Ici, vous êtes libre d'opter pour un camp ou un autre (ou d'avancer comme bon vous semble selon votre intérêt, vous n'avez pas d'aptitudes particulières ni de classe imposée.





Attention cependant à certains de vos choix car les retours en arrière ne seront pas possible. A vous de progresser selon une aventure qui oscillera entre 30 heures pour les plus rapides et une bonne soixantaine d'heures pour ceux qui voudront prendre le temps de découvrir toutes les options, avec de nombreux combats tactiques à la clé, le temps pour vous de compléter les nombreux dialogues possibles (ils étaient doublés à l'époque) et de réaliser les divers objectifs avec quelques embranchements scénaristiques imposés.





L'île de Faranga a besoin d'un nouveau héros, vous ! Plongez dans un monde fantastique, brut et atmosphérique dans lequel chaque action a une conséquence. Dans le monde épique de Risen, rempli de tremblements de terre mystérieux, de monstres redoutables et de trésors inimaginables, forgez votre chemin à l'épée, apprenez l'art du combat au bâton ou devenez un puissant mage.





il n'y a plus qu'à patienter pour une annonce de sortie officielle qui ne devrait plus tarder si le jeu a reçu sa classification allemande. Voici une bande-annonce du jeu lors de sa sortie à l'époque.





Risen Trailer 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Europe organise la vente "Showdown" sur l'eShop le 4 août.

Vous êtes en quête de réductions pour pouvoir vous occuper sur votre Switch à moindre prix ? Eh bien, bonne pioche puisque Nintendo Europe prépare des réductions jusqu'à 80 % sur certains jeux Switch multijoueurs ! Rendez-vous le 4 août donc demain pour découvrir les nouvelles promotions et bien évidemment, tout cela sera récapitulé sur notre Discord rubrique eShop !

Un petit pas supplémentaire vers la mise en cercueil de la 3DS et de la Wii U.

Les différents services que nous utilisions avec plaisir sur notre Nintendo 3DS et sur notre Wii U les uns après les autres s'arrêtent : Crunchyroll, YouTube, NicoNico ne seront bientôt plus disponibles.







Pour Crunchyroll, cela va arriver très vite car dès le 29 août 2022, les utilisateurs de la Wii U ne pourront plus utiliser l'application officielle pour regarder leurs anime préférés sur la console. De plus, l'email envoyé aux abonnés explique qu'elle sera déréférencée du Nintendo eShop le même jour, bien qu'il semble que l'application ne soit déjà plus disponible via l'eShop web.







Concernant NicoNico, application lancée sur Nintendo 3DS en 2014 au Japon et qui a rendu de nombreux services pour consulter divers streaming, Dwango a annoncé que le service sur Nintendo 3DS sera arrêté en mars prochain. À partir du 31 mars 2023, l'application NicoNico sur Nintendo 3DS cessera de fonctionner et ne sera plus disponible en téléchargement (en raison de l'arrêt du Nintendo eShop par Nintendo le même jour). Avant cela, la vente de tickets premium NicoNico sur le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS prendra fin le 12 septembre.



Enfin notre célèbre YouTube, dont l'application n'est déjà plus disponible au téléchargement sur la Wii U, cessera de fonctionner pour l'ensemble des utilisateurs qui l'avaient téléchargée sur leur console le 30 septembre.





Désormais, pour pouvoir continuer à utiliser Crunchyroll, YouTube et/ou NicoNico sur une console de jeu, il va vous falloir basculer sur la Switch si vous souhaitez rester sur un écosystème Nintendo. Attention, NicoNico n'est disponible qu'au Japon. Autrement, si vous possédez un mobile ou un PC portable, ce type d'arrêt de services ne vous gênera en rien. Mais c'est une page qui se tourne, faisant basculer la 3DS et la Wii U dans le monde retro des consoles.









Nintendo Switch Online reçoit de nouvelles icônes de Mario Kart 8 Deluxe Certains se ruinent en points platine pour collectionner toutes ces icônes (10 points pour un personnage et 5 points pour les arrière-plans et autres cadres) et on n'est guère surpris de voir débarquer de nouvelles icônes autour de Mario Kart 8 Deluxe alors qu'une nouvelle salve de circuits additionnels arrivent demain pour les possesseurs du pass d'extension payant.





Attention cependant, ce set sera disponible jusqu'au 8 août à 17 h 59 PT / 20 h 59 ET. S'il vous reste des points platine dont vous ne savez qu'en faire, allez faire un tour sur le Nintendo Switch Online en vous connectant à votre compte My Nintendo. Accomplissez quelques missions sur les différents jeux mobiles Nintendo pour gagner des crédits et profitez en ! Pour les amateurs de Xenoblade Chronicles 3, Kirby et le monde oublié ou Animal Crossing : New Horizons, pas de panique, vous avez également des vignettes aux couleurs de votre jeu favori !



Samurai Maiden annoncé sur Switch D3Publisher et le développeur Shade ont révélé que leur jeu de combat d'épée mettant en avant des protagonistes féminins Samurai Maiden devait sortir cet hiver sur Nintendo Switch. D3Publisher et le développeur Shade ont révélé que leur jeu de combat d'épée mettant en avant des protagonistes féminins Samurai Maiden devait sortir cet hiver sur Nintendo Switch.









Si Miwano Rag s'occupe du design des personnages, on devrait retrouver au niveau du casting Yuki Yomichi (Tsumugi Tamaori), Miku Ito (Iyo), Sumire Uesaka (Hagane), Miyu Tomita (Komimi) et Takaya Kuroda (Nobunaga Oda).



Voici un aperçu du jeu :



Un temple en flammes. Des tourbillons de fumée noire s'élèvent dans le ciel. Les cris de colère des soldats peuvent être entendus tout autour. Devant vous se tient un vieil homme barbu... Attendez, c'est Nobunaga Oda ? !



Une jeune femme du 21e siècle, douée d'une grande habileté au sabre, se retrouve au Honnō-ji pendant la période Sengoku ! Avec un trio de nouveaux amis ninjas, elle court à travers le monde souterrain sous le Honnō-ji, confrontée à des cadavres enragés à chaque tournant ! Rien ne peut arrêter cette équipe féminine, la jeune femme devenue samouraï tailladant ses ennemis tandis que les ninjas les éliminent avec leur féroce ninjutsu !

Et quand les choses se compliquent, activez la technique du cœur dévoué pour que le samouraï et le ninja s'embrassent pour améliorer leurs capacités ! Il y a tant de batailles épiques et exaltantes à mener ! Tuez le Seigneur Démon de la période Sengoku et forgez des liens éternels avec vos amis ninjas ! Un tout nouveau jeu d'action au sabre dirigé par des femmes est arrivé !



Le jeu se concentre sur une jeune femme du 21e siècle aux compétences aiguisées en matière d'épée qui se retrouve à Honnō-ji pendant la période Sengoku. Elle s'aventurera dans le monde souterrain avec un trio de nouveaux amis ninjas.Si Miwano Rag s'occupe du design des personnages, on devrait retrouver au niveau du casting Yuki Yomichi (Tsumugi Tamaori), Miku Ito (Iyo), Sumire Uesaka (Hagane), Miyu Tomita (Komimi) et Takaya Kuroda (Nobunaga Oda).Voici un aperçu du jeu :



Une bande-annonce nous permet d'en découvrir un peu plus et vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu ici



SAMURAI MAIDEN - Announcement Trailer 08/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques principales :D'innombrables quêtes secondaires et créatures à découvrir.Plus de 60 heures de jeu immersif en monde ouvert.Modifiez le destin de l'île par les actions que vous entreprenez.