Séance de rattrapage avec le 30e Grand Prix Tetris 99 : Super Mario 3D World, Miitopia, Mario Golf, Zelda: Skyward Sword HD, WarioWare et Metroid Dread au menu

Le 30e Grand Prix Tetris 99 est une super séance de rattrapage : six rounds vous permettront avec 10 points seulement de récupérer un des thèmes des Grands Prix passés, pour les jeux Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Miitopia, Mario Golf Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, WarioWare Get It Together et enfin Metroid Dread.Depuis avril dernier, il n'y avait plus eu de Grand Prix pour Tetris 99 mais en cette période estivale, un Grand Prix de rattrapage est proposé pour le 30e Grand Prix du jeu. Et comme 6 jeux sont concernés, il durera près d'une semaine, à compter du vendredi 5 août au matin jusqu'au 11 août 2022.Chaque jour, un jeu sera proposé, et il vous suffira de 10 points seulement pour disposer du thème dans votre jeu. C'est l'occasion à ne pas manquer pour compléter votre collection de thèmes pour Tetris 99 !Le tout est maintenant de trouver un créneau pour jouer au jeu dans les jours à venir, sur les créneaux suivants :- Super Mario 3D World + Bowser's Fury : du vendredi 5 août 9h au samedi 6 août 8h59- Miitopia : du samedi 6 août à 9h au dimanche 7 août à 8h59- Mario Golf: Super Rush : du dimanche 7 août à 9h au lundi 8 août à 8h59- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD : du lundi 8 août à 9h au mardi 9 août à 8h59- WarioWare: Get It Together! : du mardi 9 août à 9h au mercredi 10 août à 8h59- Metroid Dread : du mercredi 10 août à 9h au jeudi 11 août à 9hBonnes sessions à tous autour de Tetris 99, un bon moyen de tester la robustesse de votre connexion 4G si vous avez la chance de partir en vacances ! L'utilisation de Tetris 99 est gratuite mais réservée aux utilisateurs du service Nintendo Switch Online, le service par abonnement de Nintendo.