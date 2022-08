Petit Dej PN du jeudi 4 août : The Rumble Fish 2, Voyage, NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2, South of the Circle et arrivée de M Tom Enoki au sein de Nintendo Europe

The Rumble Fish 2, portage d'un jeu d'arcade de 2005, arrive sur Switch

The Rumble Fish est un jeu de combat en 2D. La version arcade a été développée en 2004. La version arcade de The Rumble Fish 2 est sortie en 2005, introduisant de nouvelles mécaniques de jeu et de nouveaux personnages. Ce jeu a gagné en popularité grâce à ses graphismes 2D épurés réalisés par S.M.A. (Smooth Model Animation), ses personnages fascinants et son gameplay stratégique utilisant 2 types de jauges. La série de jeux fait l'objet d'un culte et est toujours jouée dans les tournois. Il convient de noter que la série n'est jamais sortie en dehors du Japon.





- La jauge défensive, qui se remplit au fur-et-à mesure des coups reçus (qu'ils soient parés ou non). Elle permet d'effectuer des Defensive Arts, qui donnent généralement un avantage tactique au joueur qui l'utilise.

À la fin du 20e siècle... Une catastrophe naturelle de grande ampleur a frappé la région orientale d'un certain pays. La catastrophe a anéanti le secteur financier et renversé des immeubles de grande hauteur sur une vaste zone, jusqu'aux fonctions principales de la capitale. Cela a entraîné la perte d'un nombre impressionnant de 158 000 vies.

À l'aube du 21e siècle... Le conglomérat PROBE-NEXUS, communément appelé Probe, commence les efforts de reconstruction dans la zone orientale dudit pays. Probe déplace sa propre base d'opérations dans le secteur en ruines et construit une ville massive dirigée par la corporation. Dotée d'un capital colossal et d'une technologie de pointe, la Babylone des temps modernes est composée de gratte-ciel qui font honte aux anciennes tours, du plus grand centre commercial du monde et d'installations de loisirs que l'on pourrait confondre avec un parc à thème. C'est la naissance éblouissante d'un symbole du nouveau siècle. Il devint l'endroit le plus indispensable de la planète et fut baptisé Zone Prime. Cependant, son président, Vlad, décide de prendre sa retraite, ce qui bouleverse la population. Ce n'est pas pour autant que les choses changent: le sixième Fight for Survival est toujours d'actualité. Mais qui est donc le sponsor de l'évènement, maintenant que Vlad n'est plus le président de PROBE-NEXUS?

NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2 annoncé Encore de l'action et du beat'em up pour les fans avec l'annonce de la part de Encore de l'action et du beat'em up pour les fans avec l'annonce de la part de SNK de la sortie prochaine de NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 2, une nouvelle selection de titres de combats sortis à l'époque sur la petite console Neo Geo Pocket. Graphiquement, il ne faut donc pas s'attendre à l'extase et cela reste le point faible de ce type de compilation.





Le jeu d'aventure "Voyage" débarque sur Switch la semaine prochaine On part dans de lointaines contrées avec un beau jeu avec de nombreuses cinématiques intitulé Voyage. L'éditeur Ratalaika Games et le développeur Venturous ont annoncé que Voyage sortira sur Switch la semaine prochaine exclusivement sur l'eShop le 12 août 2022, pour un tarif de 14,99 €. Voyage est un jeu d'aventure cinématique centré sur deux survivants à la recherche de réponses d'un passé longtemps oublié.



Présenté comme un jeu d'aventure à défilement latéral, Voyage offre bien plus que cela grâce à son esthétique et à ses décors changeants, en suivant deux survivants qui se retrouvent sur une planète inconnue. Leur voyage, que vous décidiez de jouer seul ou en coopération, sera composé de nombreux obstacles qui les empêcheront d'avancer. Tout au long de leur périple, elles lèveront le voile sur un mystère du passé et trois histoires sont racontées simultanément dans Voyage : le "gameplay" (le voyage proprement dit), les "scènes statuaires" (qui sont les souvenirs personnels des grandes sœurs) et enfin les "peintures murales" (qui racontent l'histoire de la planète et des personnes qui y ont vécu).

Lorsque vous jouez à Voyage en mode solo, par opposition au mode coopératif à deux joueurs, l'un des deux protagonistes du jeu fait office de compagnon IA, comme si vous jouiez le jeu avec un ami. Vous pouvez choisir lequel des personnages contrôler à tout moment, interagir avec les objets et grimper ensemble, vous dire de suivre ou de rester sur place, vous montrer du doigt et même vous embrasser. De nombreux objectifs tout au long du voyage de Voyage exigent une coopération entre deux personnages, par exemple pousser des piliers, déplacer des objets et s'aider mutuellement en grimpant. En outre, l'exploration partagée du jeu joue également un rôle dans la narration elle-même. Que vous décidiez de jouer seul ou en coopération, le voyage s'articulera autour de deux survivants à la recherche de réponses, pour percer un mystère et trouver ensemble le chemin du retour.

Caractéristiques principales :



- Partagez l'expérience, travaillez seul ou avec un ami

- Perdez-vous dans les vastes environnements peints à la main de Voyage.

- Musique et sons de Calum Bowen, compositeur de Snipperclips, Pikuniku et Lovely Planet.

- Rejouez le jeu et parvenez à des conclusions personnelles différentes.

- Concentration sur un voyage unique et relaxant

- Un jeu qui peut être joué par n'importe qui sans grande difficulté.

- Les joueurs peuvent s'attendre à voyager à travers plusieurs environnements soigneusement choisis : ruines ensoleillées, prairies venteuses, desserts remplis de tempêtes de sable, marais, forêts brumeuses, forêts moussues, grottes, sous-marins, vaisseau spatial, etc.

- Trouvez et comprenez les peintures murales qui montrent ce qui s'est passé.

- Des créatures et des êtres d'un autre monde avec lesquels les joueurs peuvent interagir tout au long de leur voyage, certains jouant un rôle plus important dans l'histoire générale du jeu.

- Voyage se compose de différents décors et ambiances, tous conçus pour soutenir à la fois le gameplay et la narration du jeu.



Découvrons cet univers maintenant au détour de la bande-annonce du jeu :

Pour célébrer la sortie de South of the Circle, l'éditeur 11 Bit Studios a partagé la bande-annonce officielle du lancement, que vous pouvez voir ci-dessus.



South of the Circle | Launch Trailer

Avec une histoire passionnante qui tourne autour de l'impact émotionnel des choix et des promesses, et animée par un casting exceptionnel, South of the Circle représente à la perfection la devise de 11 Bit Studios, à savoir "un divertissement significatif". Se déroulant dans la réalité glaçante de la guerre froide des années 1960, peu après la signature du traité sur l'Antarctique, South of the Circle a été conçu par l'équipe State of Play, lauréate du BAFTA.

"Je suis fasciné par la beauté surréaliste de l'Antarctique, en particulier dans les années 60, en raison de la faible technologie utilisée à l'époque", explique Luke Whittaker, directeur de la création. "Nous avions un ami de la famille qui était là-bas à l'époque et toutes ses photos étaient incroyablement inspirantes. Il nous a raconté de nombreuses histoires et certaines d'entre elles ont même été intégrées au jeu. Nous avons exploré ce qui arrive à une personne lorsqu'elle est éloignée de toutes les structures qu'elle côtoie dans la vie quotidienne. Qui sommes-nous lorsque nous sommes séparés de toutes les constructions politiques et sociales ? C'était un excellent moyen d'explorer l'esprit de quelqu'un, car lorsque vous êtes dans un tel contexte, que pouvez-vous faire d'autre ?".

Les joueurs exploreront l'esprit de Peter, un professeur universitaire de Cambridge, qui réfléchit à son passé alors qu'il erre dans un paysage enneigé après un accident d'avion catastrophique. Il réalisera comment les pouvoirs politiques ont influencé sa vie et celle de son amoureuse Clara, et comment il perçoit son chemin et les promesses qu'il a faites en cours de route. La distribution de South of the Circle comprend Anton Lesser ("Game of Thrones", "Star Wars : Andor"), Gwilym Lee ("Bohemian Rhapsody"), Olivia Vinall ("The Woman in White"), Richard Goulding ("The Crown"), Adrian Rawlins ("Chernobyl") et Michael Fox ("Downton Abbey").





Nintendo Of Europe annonce l'arrivée d'un nouveau directeur général Senior



Avec notre mission de mettre des sourires sur les visages des gens grâce à des expériences de divertissement uniques, la structure de gestion de Nintendo of Europe est parfaitement équipée pour relever tous les défis et réserver des surprises à nos clients en Europe. Nous souhaitons la bienvenue à Tom dans l'équipe de direction de NOE, et nous remercions M. Miyake pour son engagement et ses services en Europe, et nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble.

Voici un portrait partagé de M Tom Enoki



Nous souhaitons bien évidemment bon courage à M. Enoki dans ses nouvelles fonctions. Mais nous aimerions également que Nintendo of Europe se montre un peu plus communicative qu'elle ne l'est actuellement. Notons qu'au passage le Net s'est fendu d'une pointe d'humour : après M. Doug Bowser aux US, voici l'arrivée de Tom Nook en Europe (référence à Animal Crossing et clin d'oeil au nom de famille assez proche de M Enoki).

