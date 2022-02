[Pokémon Presents] Pokémon Écarlate et Pokémon Violet annoncés, la 9e génération arrive en fin d'année

Pokémon Scarlet and Pokémon Violet | Announcement Trailer 27/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors du Pokémon Presents diffusé aujourd'hui à l'occasion du Pokémon Day, Game Freak a annoncé l'arrivée, dès la fin de l'année 2022, d'une nouvelle génération de Pokémon !Sobrement intitulés Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, ces deux jeux semblent reprendre certains éléments qui ont fait le succès de Légendes Pokémon : Arceus dans une toute nouvelle région inspirée, après la France et la Grande-Bretagne, de l'Espagne !Sans perdre de temps, voici la vidéo de l'annonce de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet :Le monde ouvert sera donc mis à l'honneur avec évidemment une toute nouvelle vague de Pokémon qui viendront cohabiter avec les générations actuelles, grâce notamment au service Pokémon HOME qui sera compatible avec les deux jeux.Peu d'informations encore sur ces titres si ce n'est un aperçu des 3 Pokémon starters qui ne manqueront pas de faire beaucoup parler dans les prochaines semaines : Poussacha, Chochodile et Coiffeton.Mais voici aussi une première vague de screenshots issus de la vidéo d'annonce des deux jeux :Autre information dévoilée : le personnage principal (un garçon ou une fille) n'aura pas la même tenue en fonction du jeu choisis : rouge écarlate ou bleu violet !Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont attendus pour la fin de l'année 2022 sur Nintendo Swittch ! Pas de doute que nous en reparlerons très prochainement !