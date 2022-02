[Pokémon Presents] Du contenu supplémentaire et des cadeaux pour Légendes Pokémon : Arceus

On le voyait un peu venir vu le succès du jeu, et on est pas déçu. Légendes Pokémon : Arcéus, va déjà avoir le droit à une mise à jour gratuite avec du contenu supplémentaire pour le dernier né du studio.Ce qu'on ne supposait pas, et qui apparait comme une belle surprise, c'est que la mise à jour V1.1.0 est disponible des aujourd'hui.Nommé l"Eveil de Hisui", ce DLC gratuit qui ne porte pas son nom vous proposera d'enquêter sur un étrange phénomène dans la région d'Hisui ou des Pokémon apparaissent de façon massive et agressive en troupeaux. Cette enquête vous permettra aussi de participer à de nouveaux combats au Dojo.Nous n'avons pas plus d'info quant à la longueur de cette nouvelle enquête ni son but précis. Par contre un bonheur n'arrivant jamais seul, cette mise à jour surprise s'accompagne d'un nouveau cadeau mystère, à l'occasion de la célébration du Pokémon Day.En effet, en rentrant le code "ARCEUSADVENTURE" dans le mode cadeau mystère, vous pourrez obtenir 30 Hyper Balls, 30 Gigamasse Balls et 30 Propulse Balls, de quoi bien vous équiper avant de partir en chasse. Nous ne pouvons que vous conseiller de faire vite car vous n'aurez que jusqu'au 31 mars pour les récupérer.Légendes Pokémon : Arceus est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.