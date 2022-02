[Pokémon Presents] Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante intègrent un nouveau Pokémon fabuleux

En plus des mises à jour de Pokémon Go, Pokémon Master, Pokémon Unite ou encore Pokémon Cafe ReMix, La Pokémon Company a aussi annoncé du nouveau contenu pour Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante.Cette mise à jour minime ajoute au jeu le Pokémon fabuleux Shaymin, que vous pourrez capturer après avoir obtenu la Lettre Chen. Pour obtenir cette lettre, il vous suffit de lancer la fonction “Cadeau mystère”.De ce fait, il vous faut d'abord avoir débloquer cette fonction (après les deux premières heures de jeu) pour pouvoir obtenir la Lettre Chen, seul moyen de rencontrer Shaymin.Vous aurez jusqu’au 27 mars pour récupérer la Lettre Chen, après il sera trop tard !