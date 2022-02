[Pokémon Presents] Pokémon Unite se dote d'un tout nouveau mode de jeu plus frénétique

Hoopa Character Spotlight | Pokémon UNITE 27/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En plus d’un suivi exemplaire avec l’ajout récurrent de nouveaux Pokémon, dont le dernier remonte à celui d’Exagide il y a deux semaines seulement, Pokémon Unite accueille aujourd’hui seulement Hoopa pour célébrer la Pokémon Day. La Pokémon Company est logiquement revenue sur cet ajout déjà annoncé plus tôt cette semaine. Seulement Pokémon Unite n’a pas fait parler de lui par la seule présence de Hoopa mais aussi par l’ajout d’un tout nouveau mode de jeu dans le titre. Pour des parties plus frénétiques comme son nom l'indique, et surtout plus courtes, un nouveau mode partie rapide fait son apparition dans le jeu : le Mode Frénétique !Notez que ce mode n’est disponible que pour une durée limitée : du 27 février au 14 mars et il n’est disponible que les samedis, dimanches et lundis de la période de l’évènement. Au cours de cette période, vous aurez aussi accès à l’ensemble des Pokémons disponibles dans le jeu. Vous pourrez aussi obtenir des tenues exclusives Pokémon Day.