Pokémon : Les chroniques d’Arceus le 23 septembre sur Netflix

Pokémon : Les chroniques d’Arceus est le nouvel anime narrant la suite des aventures de Sacha et Pikachu et leurs nombreux amis. Diffusé sur Netflix à compter du 23 septembre, certains auront peut-être le privilège de le découvrir en avant-première, s'ils passent par Londres du 17 au 24 août, le temps du championnat du monde Pokémon qui se déroule à l'Excel London. On vous conseille d'ailleurs de jeter un coup d'oeil sur le Petit Dej de ce matin, où l'on évoque le Pokémon Center éphémère qui ouvrira ses portes pendant cette période au même endroit (attention, c'est jusqu'au 21 août pour la boutique) afin de pouvoir acheter quelques produits exclusifs. Le lien pour vous inscrire à un créneau horaire, chaudement recommandé, est à l'intérieur de ce billet . (bon, on est gentil, on vous l'a mis également au niveau du mot lien).