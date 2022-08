Petit Dej PN du jeudi 11 août 2022 : Inscription ouverte à la boutique ephémère Pokémon à Londres, Mario Golf, Info Pax West, Ark: Survival Evolved, Pikmin Bloom

Un ensemble exclusif de pièces Pokémon est à acquérir dans la boutique pop-up éphémère Pokémon Center de Londres.

Alors que le Championnat du Monde Pokémon arrive à l 'ExCel de Londres la semaine prochaine (du 17 au 24 août), où les participants pourront enfin découvrir qui est le meilleur dresseur (noter que c'est la première fois que ce championnat du Monde intégrera également Pokémon GO), on notera pour les collectionneurs amateurs de produits Pokémon (NDLR : Thibault, ne lis pas cette news !) que l'événement abritera également un pop-up store d'un Centre Pokémon pendant toute sa durée et nous avons désormais, grâce à Serebii , un premier aperçu de certains de ses produits exclusifs qui seront proposés.





La boutique proposera à la vente deux ensembles de pièces contenant une pièce embossée Pikachu, des marqueurs de dégâts et un marqueur VSTAR, tous rassemblés dans un étui exclusif. Les collections seront disponibles en deux éditions différentes - Main Look et City Set - et les étuis et les pièces diffèrent en conséquence.En voici quelques images :

Les sets de pièces seront l'un des nombreux articles que vous pourrez acheter au magasin pendant le Championnat du Monde mais outre de nombreuses peluches et goodies variées, vous aurez également ces deux peluches exclusives, une de Pikachu et l'autre de Roserade.





Pour visiter la boutique, vous pouvez soit vous inscrire en ligne pour obtenir un créneau horaire, soit vous présenter le jour même et tenter votre chance dans la file d'attente virtuelle. Les inscriptions en ligne sont ouvertes, foncez ! Le lien est ici

La boutique sera ouverte aux dates et heures suivantes :





Pokémon Center Excel London :







Mercredi 17 août - 12h00 à 19h00

Jeudi 18 août - samedi 20 août - de 8h à 20h

Dimanche 21 août - de 8h00 à 16h00

Pikmin Bloom : Journée de la communauté : samedi 13 août 2022

Le jeu mobile autour de l'univers Pikmin, à la manière de Pokémon Go, a également ses journées communautaires pour pouvoir mettre en avant le titre et proposer à ses joueurs quelques événements particuliers. Le jeu est loin d'avoir trouvé sa vitesse de croisière au niveau audimat.





Pour ce mois d'août, la journée communautaire tombe le samedi 13 août 2022 et durera l'ensemble de la journée. Prudence cependant, une vidéo présentant cette journée communautaire en anglais indique que l'événement aura lieu de 11 du matin à 14h, horaire local, alors que le site français de Pikmin Bloom indique un fonctionnement sur l'ensemble de la journée. Les options peuvent donc changer localement mais on ne vous conseillera que trop de vous caler en priorité sur l'horaire aperçue au niveau de la vidéo en provenance directe de Niantic. A vous les mégafleurs qui s'épanouiront en tournesols ! N'oublions pas que ce 13 août 2022 est également la journée communautaire des amateurs de Pokémon Go.

Bonus intégrés :

Si vous plantez des pétales ordinaires bleus, rouges, jaunes ou blancs autour des mégafleurs, elles écloront en tournesols (Chaque mégafleur fleurira pendant 3 heures seulement)



Les joueurs atteignant l'objectif de 10 000 pas ce jour-là recevront un badge floral de tournesol spécial.



Les pousses de votre sac de culture bénéficieront d'une vitesse de croissance accrue de 50 % (voir plus, si vous plantez des fleurs !)



Les équipes se chargeant de Pikmin Bloom attendent avec impatience vos messages sur le #10KWalkWithPikmin et en particulier vos photos de promenades.





Attention cependant de bien mettre à jour votre application Pikmin Bloom car pour pouvoir gérer les mégafleurs de tournesol, il faut obligatoirement être en version V50 ou ultérieur au minimum. Rappelons également les consignes de sécurité qui s'applique à tout jeux se déroulant en extérieur (donc y compris quand vous jouez avec votre Switch dans les transports en commun : pensez à lever votre nez en traversant les routes, respectez les lieux que vous traversez.



Pikmin Bloom - Get Walking with Friends and Loved Ones 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A noter que pendant le reste du mois d'Août, d'autres modifications sont apportées :





Mise à jour du nectar : durant le mois d'août, les fruits obtenus en attaquant les champignons produiront un nectar ordinaire, de rose, de lys ou de tournesol.





Tout au long du mois d'août, les mégafleurs peuvent occasionnellement s'épanouir en roses, en lys, et en tournesols lorsque vous plantez des pétales ordinaires rouges, jaunes, blancs ou bleus à proximité.



Après le 1er septembre 2022, les lys ne fleuriront plus spontanément à partir de pétales de fleurs ordinaires.

Nouveau Pikmin déco Ticket de parc à thème ! Depuis le 4 août 2022, les Pikmin déco Ticket de parc à thème ont fait leur apparition au sein de Pikmin Bloom.





Trouvez des Pikmin déco Ticket de parc à thème dans les parcs à thème et aux alentours. Les tickets de ces Pikmin comportent le nom du parc ainsi que la date de votre visite ! Il en existe trois types au total : le rouge, le jaune et le bleu. Surveillez leurs pousses cet été pendant que vous passez un moment inoubliable avec vos amis !





Difficile de ne pas sourire en repensant aux parcs à thème de notre enfance. C'est donc le moment idéal pour visiter un parc qui vous rappelle de bons souvenirs ! N'hésitez pas à planter au passage quelques fleurs dans Pikmin Bloom pour recouvrir le parc de vos couleurs préférées !

Les montagnes russes, la grande roue, les carrousels... Les options se multiplient et il est parfois difficile de choisir. Quel est votre type de manège préféré ? Pourquoi ne pas prendre des photos en RA avec votre Pikmin pour nous le faire savoir ? N'oubliez pas de publier votre message en ligne avec le hashtag #PikminBloom !

Les mises à niveau du stockage de Pikmin Bloom seront payables en monnaie du jeu à partir du 14 septembre 2022. Cela fait partie des ajustements attendus autour de Pikmin Bloom, qui depuis son lancement il y a 9 mois, fin 2021, a déjà connu bon nombre de changements, de mises à jour et d'ajustements. Jusqu'à présent, Niantic n'avait pas modifié le système d'achat d'améliorations de stockage pour les différents matériaux du jeu. Cela va donc être enfin le cas puisqu'à compter du 14 septembre, votre carte bancaire ne sera plus la solution unique mais vous pourrez opter pour l'usage de la monnaie interne du jeu.





Dans Pikmin Bloom, les joueurs peuvent collecter un certain nombre d'objets différents, dont le nectar, les pétales de fleurs, les cartes postales, les semis et les Pikmin eux-mêmes. Cependant il fallait débourser auparavant 1,99 € pour pouvoir mettre à jour vos possibilités de stockage, un frein qui a poussé de nombreux joueurs à faire l'impasse sur ce jeu ou à ne pas se préoccuper des divers événements mis en place.





En voici quelques exemples de coût :



Amélioration du stockage de 25 nectars : 180 pièces

Amélioration du stockage de 25 pétales : 180 pièces

Amélioration pour stocker 20 Pikmins : 180 pièces

Amélioration de l'entrepôt de 5 semis : 180 pièces





Si le paiement en argent réel restera toujours possible, cette modification importante devrait permettre aux joueurs plus frileux du côté des dépenses à se relancer dans le jeu et le tester plus en profondeur.





Mario Golf : Super Rush offre un nouveau lot de couleurs de Maskass pour les récompenses en Matchs Classés.

Un peu de contenu pour Mario Golf: Super Rush, un titre pas désagréable du tout mais qui peine à nous tenir en haleine très longtemps. Alors pour jouer de temps en temps, quoi de mieux que de profiter de ce petit ajour de Maskass colorés et se mettre à jouer des Matchs Classés en ligne.

Ces couleurs peuvent être débloquées après avoir atteint le rang A- ou plus dans le mode Matchs classés en ligne. Vous commencerez au rang C avant de passer au B et finalement au A. Augmentez votre rang en gagnant des points, ce qui peut être fait simplement en jouant, en faisant de bons matchs et en battant des adversaires mieux classés. Après avoir débloqué les couleurs, rendez-vous sur l'écran de sélection des personnages, survolez le personnage et appuyez sur le bouton "L" pour l'échanger.







Voici une petite vidéo postée par DH1125 qui semble particulièrement apprécier de suivre ce jeu :



Mario Golf Super Rush - Ranked Matches #25 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On notera que c'est la seconde fois que des Maskass sont apportés au jeu, nous avions déjà reçu une vague colorée de Maskass en mars dernier, à obtenir déjà via les matchs Classés.







Les autres récompenses comprennent la visière de Boo, quelques nouvelles couleurs pour Toad, de nouvelles couleurs pour Koopa Troopa, la salopette classique de Mario, une tenue de golf NES Open Tournament pour Mario (et une pour Luigi), les couleurs de Yoshi, la salopette de Luigi, la salopette de Wario et la salopette de Waluigi.



Jouez en famille et entre amis avec Mario Golf: Super Rush (Nintendo Switch) 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

The Pokemon Company confirmée comme exposant durant la PAX West 2022 La Pax West 2022 se déroulera aux États-Unis, et plus précisément à Seattle sur la côte-ouest, du 2 au 5 septembre 2022. L'occasion pour nous en général de découvrir de nombreuses productions de la scène indépendante et les dernières avancées des projets en cours.





PAX West 2022 - Badges Available Now 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Petite surprise, les Pokémon seront présents lors de cet événement ainsi que Nintendo, ce qui est rare. On peut donc logiquement penser que Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront présentés lors de cet événement, et peut-être sous la forme d'une démo jouable, un peu à la manière de Pokémon Epée et Bouclier en leur temps. Les fans de Pokémon vont donc devoir guetter les infos dès le 2 septembre pour découvrir ce qui aura été concocté par Nintendo (il faut s'attendre à du Splatoon 3 au minimum) et The Pokémon Company.



Pokémon Écarlate & Pokémon Violet - La région de Paldea (Nintendo Switch) 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Suivez la présentation complète d'Ark Survival Evolved durant la PAX West 2022



ARK is CONFIRMED to be at PAX WEST 2022 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube



La compagnie Pokemon a été confirmée parmi les exposants de la PAX West, une grande convention de jeux vidéo qui se tient sur la côte ouest des États-Unis.



La convention se tiendra à Seattle du 2 au 5 septembre, et comptera de nombreux autres exposants en plus de The Pokemon Company, dont Nintendo. Selon un communiqué de presse, The Pokemon Company "invite les dresseurs à découvrir les dernières nouveautés de la franchise de chasse aux monstres", ce qui a conduit beaucoup de gens à spéculer que Pokemon Scarlet And Violet sera présenté à l'événement, certains espérant qu'une démo pourrait être présentée, similaire à la démo de Pokemon Sword And Shield, qui a été présenté à de nombreuses conventions de ce type.



Au moment où nous écrivons ces lignes, rien n'a été confirmé concernant les plans de The Pokemon Company pour la PAX West. Restez à l'écoute pour en savoir plus.



On sait déjà la présence confirmée lors de cette Pax West 2022 d'ARK Survival Evolved, qui débarque sur Switch en septembre 2022 avec une MEGA Ark mise à jour pour les possesseurs du jeu original. Voici une petite vidéo de GP, très impliqué autour d'Ark Survival. Pas franchement fan à la base, mon Junior est tombé dedans avec ses amis durant ce mois de juillet et a revu considérablement à la hausse l'intérêt de ce titre, même sur Switch. Autant dire qu'il attend avec impatience cette version Evolved.