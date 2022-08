Bandes-annonces de jeux : PAC-MAN WORLD Re-PAC, Lost in Play, Two Point Campus, Harvestella

Découvrez le film d'ouverture complet de PAC-MAN WORLD Re-PAC

On avait parlé de ce jeu lors de notre Petit Dej du 8 août et Bandai Namco a sorti quelques heures après une petite vidéo présentant la cinématique d'ouverture intégrale de PAC-MAN WORLD Re-PAC, sortant sur Nintendo Switch le 26 août 2022.





Lost in PLay

L’une des particularités du titre est qu’il ne possède pas de dialogue, tout est communiqué de façon visuelle afin de parler à tous. Entre les énigmes, les mini-jeux, et les batailles de cartes contre les Gobelins, vous aurez de quoi faire. Jeu de cartes, de dames ou encore, de match par 3, vous devrez vaincre vos adversaires pour débloquer votre progression.





Ce qui frappe le plus est son ambiance et son style visuel très coloré rappelant très fortement la série animée Gravity Falls, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Annoncé pour une aventure un poil brève à notre goût (entre 5 et 6h max), Lost In Play bénéficie d'une très bonne réalisation et d'une musique de très grande qualité. Allez hop, une petite pépite supplémentaire à mettre sur votre liste d'achat pour alimenter votre Switch !



Quelques nouvelles de plus concernant Harvestella.



On peut dire que les titres à la Harvest Moon ont le vent en poupe en ce moment car les nouveaux projets pullulent. Mais quand c'est Square Enix qui s'y colle, on ne peut qu'être intrigué par le résultat final.





On retrouve globalement les activités quotidiennes de ce type de jeux : on cultive, on va pêcher, on élève son bétail, on se rend dans la ville la plus proche pour nouer des relations avec les habitants, on va défouler ses poignets en allant combattre différents monstres dans des donjons pour récupérer différents objets.





Si vous voulez tester vos aptitudes au combat, vous pouvez entrer dans un donjon pour affronter des hordes de monstres avec une variété d'armes et de métiers. Quoi que vous fassiez, le temps passe à travers les saisons, printemps, été, automne et hiver. Mais entre chacune d'elles se trouve une cinquième saison : Quietus ! Pendant cette période, les cultures se flétrissent et meurent, et une poussière mortelle maintient les gens enfermés. Vous devrez vous organiser en fonction du changement des saisons et de l'inévitabilité du Quietus, tout en essayant de résoudre les mystères qui se cachent derrière cette saison de mort.

Découvrons maintenant la ville du printemps : Nemea

Lorsque vous visitez Nemea, vous êtes impliqué dans l'enquête sur le phare de la mer, aux côtés d'Asyl, un membre de la brigade Argus qui protège la ville. Vous pouvez voir le Seaslight de printemps depuis le pont d'observation de Nemea. Votre groupe part enquêter sur le Seaslight...mais qu'allez-vous trouver qui vous attend là-bas ?



Découvrons maintenant quelques habitants de Nemea

Istina : c'est une enseignante qui vit avec les enfants de l'orphelinat de la ville. Elle est cultivée, calme et affiche rarement ses émotions ouvertement. Elle aime lire sur les différents endroits du monde et lit souvent à haute voix aux enfants. C'est ainsi qu'elle passe ses journées et elle est adorée par les habitants de la ville. Cependant, on dit qu'elle est arrivée à Némée il y a quelques années seulement. En rencontrant le protagoniste, elle doit affronter le passé qu'elle a gardé caché...

Aspect Aventure avec les métiers : le lancier du ciel



Socialisation : rencontrer des personnages et apprenez en plus sur leurs histoires





Vie quotidienne : Produits de printemps spéciaux





Cultures de printemps

Courgette

Fraises





Ces cultures peuvent être utilisées comme ingrédients dans divers plats appétissant, en voici quelques exemples :



Les nombreuses autres recettes sont à découvrir par vous-même lors du lancement du jeu.





Coup d'oeil sur l'activité pêche

La pêche est une autre façon de passer des heures agréables dans HARVESTELLA. Vous pourrez le faire lorsque vous obtiendrez une canne à pêche. Trouvez un point de pêche, et vous pourrez lancer votre ligne et attraper quelques poissons. Comme pour les cultures de votre ferme, vous pouvez expédier le poisson pour de l'argent ou le garder pour cuisiner.Ce que vous pouvez attraper dépend de votre emplacement et d'autres conditions. Vous pourrez peut-être même attraper autre chose qu'un poisson... Vous pouvez même améliorer votre canne à pêche, ce qui vous permettra d'attraper des poissons encore plus rares !





Expédition de vos productions

Vous pouvez gagner de l'argent dans HARVESTELLA en expédiant les fruits et légumes que vous récoltez dans vos champs. Vous pouvez utiliser les machines que vous avez fabriquées pour créer des processus de production.

Galerie images 12/08/2022





Two Point Campus dévoile un peu de gameplay

Autre grosse sortie du moment pour les amateurs du genre, voici two Point Campus. Nintendo Everything a partagé une longue séance de gameplay pour vous donner une idée un peu plus précise de ce qui est possible de faire au sein de ce jeu. Un titre de choix pour bien vous occuper durant vos vacances ! Attention cependant au pic actuel de chaleur, la console Switch n'apprécie pas trop de fonctionner dès que l'on s'approche des 35 degrés, le ventilateur interne n'arrive plus à la refroidir.





Le titre est à la fois disponible en version dématérialisée et physique, avec français et diverses autres langues à l'écran.



