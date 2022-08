On vous tease une petite réalisation de First 4 Figures qui sera dévoilée de manière beaucoup plus complète le 16 août 2022. Pour le moment, la pose est réussie.





Si ce n'est pas la première réalisation de First 4 Figures autour de la franchise The Legend Of Zelda, on peut dire que l'univers visuel de Breath of the Wild les a inspirés. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir la statuette de Link à cheval, elle est juste magnifique et fait totalement envie.



The Legend of Zelda™: Breath of the Wild - Link on Horseback Resin Statue | Teaser 1 08/11/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : GoNintendo