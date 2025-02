Pokémon Écarlate & Violet : un Cotovol stratégique distribué

Les fans de Pokémon ne sont pas sans savoir que ce week-end se tiennent à Londres les Championnats Internationaux Pokémon d'Europe 2025.Comme à chaque fois, The Pokémon Company en profite pour organiser une distribution d'un Pokémon phare d'une précédente compétition. Cette année, c'est le Cotovol de Marco Silva qui est distribué.Ce Cotovol a permis à Marco Silva de remporter la compétition Pokémon en Amérique Latine il y a quelques mois.La distribution a lieu via l'option Cadeau Mystère puis "Mot de passe" dans le menu de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Il faut pour cela renseigner le code suivant : EU1C25SUNNYDAYAttention, cette distribution n'est disponible que pendant une semaine. Fin de la distribution le 28 février prochain.Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.Source : Serebii