Pokémon GO : trois missions spéciales avant le Pokémon GO Tour

Le premier évènement majeur de Pokémon GO durant l'année 2025 aura lieu le week-end prochain avec le Circuit Pokémon GO : Unys qui sera donc dédié aux Pokémon de la cinquième génération.Pour préparer cela, trois missions temporaires peuvent désormais être obtenues en l'échange de code à renseigner dans l'application ou directement sur le site de la boutique en ligne . Ces missions vous permettront de capturer un trio de Pokémon légendaires : les Forces de la Nature, Boréas, Fulguris et Démétéros.Voici les codes à renseigner :Boréas : 4RD3GGA4ZMEGPFulguris : 4Q4UZLY6MUH9KDémétéros : 9PTA874LYDAJHLes missions ne sont disponibles que pour quelques jours mais se termineront après le Circuit Pokémon GO : Unys qui aura lieu le 1er et 2 mars prochain avec au programme l'arrivée de Kyurem Noir et Kyurem Blanc ainsi que Meloetta chromatique.Pokémon GO est disponible gratuitement sur iOS et Android.