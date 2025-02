Balatro gagne des amis supplémentaires et met à jour sa classification

Balatro: Friends of Jimbo (Pack 4) - Official Reveal Trailer | ID@Xbox Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’un des jeux phares de l’année 2024 n’en a pas encore fini avec nous : Balatro, le jeu de poker continue de faire parler de lui avec une nouvelle mise à jour gratuite aujourd’hui.Une fois de plus, c’est un nouveau « Friends of Jimbo », le quatrième qui permet de découvrir de nouvelles collaborations. Au programme cette fois-ci : des decks Assassin’s Creed, Slay the Princess, Civilization VII ou encore Fallout.Et ce n’est pas tout ! Les développeurs du jeu ont annoncé que le jeu était désormais classifié 12+ en Europe. Peu de temps après sa sortie initiale en 2024, la PEGI avait reclassifié le jeu de 3 ans et plus à 18+ à cause de son fort aspect « jeu d’argent » qui hérisse le poil de l’organisme européen.LocalThunk a fait appel de la décision et a obtenu gain de cause. Il faut dire que les jeux comme EA Sports FC 25 sont classifiés 3+ alors que les loot boxes y tiennent une part de plus en plus importante.L’organisme PEGI a promis de désormais avoir une approche plus « granulaire » en terme de classification des jeux de hasard et de paris.Balatro est disponible sur le Nintendo eShop de la Switch.