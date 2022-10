Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : une première publicité et un nouveau trailer

Pokémon Scarlet & Violet - Lands & Towns 26/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon Scarlet & Violet - Your World Your Way 26/10/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un nouveau Pokémon a été dévoilé ce mardi avec Toutombe qui arrivera directement dans Pokémon Écarlate & Pokémon Violet le 18 novembre prochain.En attendant la sortie mondiale des deux jeux, nous pouvons profiter de deux nouvelles vidéos diffusées ces dernières heures : une première publicité ainsi qu'un trailer mettant en scène les Pokémon dans les rues espagnoles.On commence avec la fameuse publicité qui va prochainement envahir les écrans un peu partout en Amérique du Nord :En juillet dernier, nous vous parlions du tournage d'une publicité en Catalogne . Aujourd'hui, nous découvrons la vidéo en question dans ce trailer intitulé "Votre monde, à votre manière".Ces deux vidéos viennent souligner le côté ouvert et libre de Pokémon Écarlate & Pokémon Violet. Il nous faudra patienter encore quelques semaines pour savoir si ce monde ouvert l'est véritablement et si la formule est réussie. Rendez-vous le 18 novembre !